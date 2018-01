Zlati trend gre na roke Slovencem

LJUBLJANA – Najboljši smučarski skakalci se bodo že šestič za kolajne na svetovnem prvenstvu v poletih potegovali v Oberstdorfu. Na letalnici, ki so jo poimenovali po nekdanjem skakalcu in arhitektu Heiniju Klopferju, so se doslej z zlatimi lovorikami ovenčali asi iz šestih držav, številni domači navijači pa so bili najbolj navdušeni po premieri (1973), ko je zmago slavil Hans-Georg Aschenbach. Po njem so se v tem športno-zimskem središču na Bavarskem za najboljše letalce na smučeh okronali še Finec Jari Puikkonen (1981), Norvežan Ole Gunnar Fidjestøl (1988), Japonec Kazujoši Funaki (1998) in Avstrijec Gregor Schlierenzauer (2008).



Predvideni štirje poleti Posamična tekma se bo s prvima dvema serijama začela jutri ob 16. uri in nadaljevala ob enakem času v soboto, ko bosta na sporedu še 3. in 4. serija. Če vreme ne bo prekrižalo računov prirediteljem, kot jih je pred dvema letoma na Kulmu (3 serije), pred tem v Harrachovu '14 (le 2 seriji) in Vikersundu '12 (2 seriji), bo svetovni prvak znan po štirih poletih. Nedeljska ekipna preizkušnja (na dve seriji) se bo prav tako začela ob 16. uri.



Če se bo nadaljeval trend, po katerem na SP v Oberstdorfu zmagujejo skakalci iz različnih reprezentanc, bodo tokrat – če odmislimo zdajšnja razmerja moči v svetovnem pokalu in države, ki so tam že imele šampione – prišle v poštev za slavje Poljska (z nosilcem rumene majice in junakom nedavne novoletne turneje Kamilom Stochom na čelu), Švica (z vse boljšim Simonom Ammannom, ki je minulo soboto na Kulmu navdušil s 3. mestom) in Slovenija. Glavni trener naše eskadrilje Goran Janus, ki na glas meri na eno od kolajn, bo danes na uradnem treningu (z začetkom ob 14. uri) zamahnil z zastavico Tilnu Bartolu (z uradnim osebnim rekordom 224 m), Jerneju Damjanu (228,5 m), Žigi Jelarju (202 m), Anžetu Semeniču (238 m) ter bratoma Prevc – Domnu (243,5 m) in branilcu lovorike Petru (250 m), v kvalifikacijah (16.00) pa bo poslal v ogenj peterico, ki se bo izoblikovala skozi prva dva poleta. Slovenci so si doslej na tem tekmovanju prileteli šest kolajn, pred Petrom Prevcem, ki ima ob zlatem odličju iz Bad Mitterndorfa oz. Tauplitza '16 še bronasto iz Harrachova '14, pa je z naslovom svetovnega prvaka zablestel tudi Robert Kranjec, ki se je v Vikersundu '12 skupaj z Damjanom, Juretom Šinkovcem in Jurijem Tepešem veselil še moštvenega brona. Na oder za najboljše se je s 3. mestom na Kulmu '96 povzpel tudi Urban Franc, v Oberstdorfu pa je bil – kar zadeva svetovna prvenstva – od naših uspešen le Primož Ulaga, ki je moral pred tridesetimi leti tam premoč priznati zgolj Fidjestølu. Ko smo že pri Ulagi, kaže omeniti, da je predvčerajšnjim neuspešno kandidiral za prvega moža zbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS, saj je prejel le osem glasov, medtem ko so jih staremu novemu predsedniku Ljubu Jasniču namenili kar 70.

Za zlato dobrih 24.000 € Nagradni sklad prvenstva znaša 120.550 evrov. Novi svetovni prvak bo prejel 24.400 €, dobitnik srebrne kolajne 15.300 €, bron pa je vreden 9200 €. Preostalih 12.265 € bodo dobili skakalci na mestih od 4 do 6. Zmagovita ekipa si bo razdelila 29.700 €, drugouvrščena 17.800 € in tretjeuvrščena 11.885 €.