Zlate lisice v Mariboru ne bo!

MARIBOR – Mariborsko Pohorje naj bi 6. in 7. januarja gostilo 54. Zlato lisico, tekmo alpskih smučark svetovnega pokala, a so prireditelji bili danes primorani priznati premoč vremenu. Ker je v zadnjih dneh Maribor in vso Slovenijo zajela otoplitev z dežjem, je bila tekma v štajerski prestolnici že nekaj časa precej v zraku, danes pa so jo morali dokončno odpovedati. Mednarodna smučarska zveza potrdila selitev Zlate lisice v Kranjsko Goro. Tamkajšnja proga naj bi imela dovolj utrjenega snega, prireditelji pokala Vitranc pa so že izrazili pripravljenost priskočiti na pomoč organizatorjem Zlate lisice.

Kontrolor Fisa Hans Grogl je z vodjo tekmovanja Mitjo Dragšičem na pregledu smučišča na Pohorju ugotovil, da je snega v spodnjem delu proge premalo. »Naj najprej pohvalim prireditelje, ki so se res trudili vse do zadnjega in opravili vrhunsko delo. Zgoraj je tako dovolj snega za progo in izletne cone, zaščitne ograje in drugo. V spodnjem delu pa je premalo snega, za veleslalom je proga tudi preozka. Na žalost je vremenska napoved za naprej slaba, saj bo še vedno pretoplo. Še enkrat moram pohvaliti organizatorje, a proti vremenu se žal ne da,« je po opravljeni snežni kontroli dejal Grogl.