Zlata lisica ob pravem času

MARIBOR – Tudi za Ano Drev, vodilno slovensko veleslalomistko, bo tekma za 53. zlato lisico ta konec tedna v Mariboru nekaj posebnega. »Veselim se smučanja na Pohorju. Mislim, da prihaja ravno ob pravem času,« skrivnostno pripomni Drevova. Kot bi hotela reči, da je to tekma, na kateri bo pokazala še nekaj več. Pa tega ne izreče na glas. Se pa pohvali, da je že včeraj odpotovala v Avstrijo, kjer bo v miru trenirala še danes in jutri zjutraj, potem pa bo prihitela v Maribor, kjer jo popoldne čaka novinarska konferenca, potem pa še zadnja priprava na sobotno tekmo. »Pred prazniki smo že trenirali v Mariboru. Mislim, da smo opravili dobro delo. Bistveno je, da smo preizkusili progo, ki ostaja ista, kot je bila. Trening je bil koristen. V resnici pa je bilo to največ, kar smo lahko naredili med prazniki,« nadaljuje Drevova, ki v tej sezoni smuča precej konstantno. Odstopa le zadnji izid v avstrijskem Semmeringu, kjer je končala na 24. mestu, prej pa je bila štirikrat med prvo deseterico. »Na Semmeringu so bile zahtevne razmere, rezultata si ne ženem k srcu. Počutim se dobro, to šteje,« pa Ana poudari, da je le 24. mesto iz Avstrije že pozabljeno, misli pa so na pohorski strmini.



»Prvi del sezone je bil zelo dober. Štirikrat sem bila med prvimi desetimi. Izpolnila sem cilj, da postanem bolj konstantna. Čutim pa, da imam še rezerve. Nisem še pokazala tiste res prave dobre vožnje. Intenzivno delam, da mi tudi to čim prej uspe,« poudari Ana. Njen trener Denis Šteharnik je nekajkrat poudaril, da njegove varovanke smučajo dobro, a jim za nekaj več zmanjka predrznosti. »Včasih ti tehnika in sam način smučanja ne omogočata, da smučaš predrzneje. Verjemite pa, da si tudi sama želim ves čas napadati in biti višje na lestvici. A preprosto ne gre, če za to ni pravih razmer,« pojasnjuje Ana. V preteklosti je bila ona tista, ki je vlekla ženski veleslalomski voz. Zdaj ni več tako; točke v tej bazični smučarski panogi so v tej sezoni osvojile že Tina Robnik (22), Katarina Lavtar (2) in Ilka Štuhec (14). »Vesela sem, ker tudi druge reprezentančne kolegice napredujejo in zbirajo točke,« pravi Drevova, ki pa tudi ne skriva, da ji godi, ker v teh dneh niso vsi osredotočeni le nanjo. Medijsko pozornost si bo razdelila s Tino Maze, ki bo v soboto na veleslalomski tekmi končala kariero, in Ilko Štuhec, ki v domači Maribor prihaja ob zvoku fanfar, s kar štirimi zmagami v tej sezoni svetovnega pokala. »Na to se ne oziram in v tem ne vidim težave. Veselim se tekme v Mariboru, to je najpomembnejše v tem hipu,« še doda Ana, ki šteje 31 let. S 142 točkami je sedma veleslalomistka sezone. V Mariboru je v karieri trikrat prišla do točk – bila je 2. (lani), 22. in 26. Prvič pa je na Zlati lisici startala pred točno 15 leti (4. januarja 2002).