Železarji in zmaji za šov na ledu Podmežakle

JESENICE, LJUBLJANA – Danes ni čas za ugibanja o tem, v kateri kakovostni razred spada alpska hokejska liga. Za slovenske privržence najhitrejše moštvene igre na svetu bo od 18. ure pomembno le vprašanje, ali bosta večna tekmeca Sij Acroni Jesenice in Slovenske železnice Olimpija v dvorani Podmežakla ponudila spektakel na ledu v prvem derbiju premierne sezone regionalnega tekmovanja. Posebno vabilo na veliki obračun železarjev in zmaje je tudi njihov položaj na lestvici; obe ekipi sta tik pod vrhom, na drugem in tretjem mestu. »Zagotovo lahko pričakujemo veliko bitko, a to zagotovo ne bo šahovska partija. Vsaj mi bomo igrali hiter atraktiven hokej z veliko drsanja, verjamem pa tudi, da bo Olimpijina igra v podobni izvedbi,« napoveduje trener Jeseničanov Gaber Glavič, ki ima sladke skrbi, saj so vsi njegovi varovanci nared za tekmo. »Nekaj jih bom moral celo pustiti na tribuni. Imamo res dobro konkurenco, ki jo dopolnjujejo še fantje iz ekipe do 20 let. Moštvo zdaj že igra, kot hočem, saj so sprejeli mojo filozofijo. Skupaj uživamo v igri, vzdušje je odlično, seveda pa je to pogojeno z dobrimi rezultati. Na alpsko ligo ni treba gledati kot na drugorazredno tekmovanje, mi smo zelo blizu mnogim ekipam iz lige EBEL. Resda smo finančno in organizacijsko podhranjeni, igralsko pač ne,« trdi nekdanji vratar slovenske reprezentance, ki je vodenje rdečih prevzel poleti. O tekmecu je dejal: »Olimpija je tako kot mi pri vrhu lestvice, to pa po desetih odigranih tekmah ni več naključje. Oboji smo zmagovali proti ekipam, ki prav tako ciljajo na vrh. Od Ljubljančanov pričakujem poskus revanše za pokalni finale, ki smo ga dobili. Prepričan sem, da bomo postregli s kakovostnim hokejem.«



In res, v Ljubljani v derbiju št. 1 v tej sezoni, ko jih bo kar šest, iščejo tudi zadoščenje z začetka septembra, ko so neuigrani hitro klonili proti Gorenjcem. Zdaj je v zmajevem gnezdu vse drugače. Ekipa je igralsko močno zrasla. »Smo zadovoljni, toda v vseh segmentih imamo še velike rezerve, tako da si ne delamo velikih utvar, da smo že naredili kaj velikega. Samo nadaljevati moramo po začrtani poti,« z nogami trdno na tleh ostaja strateg SŽ Olimpije Andrej Brodnik in se ozira proti drevišnjemu derbiju: »Za te derbije živimo, slovenski hokej jih potrebuje. Verjamem, da bo prava tekma tako na ledu kot za gledalce na tribunah. Oboji moramo upravičiti visok položaj na lestvici. Spoštujemo Jesenice, vendar najprej razmišljamo o sebi in igramo na zmago.«

Prvi zvezdnik derbija bo vratar in lider zeleno-belih Robert Kristan, ki se hoče po kratki prekinitvi kariere vrniti v reprezentanco. »Za nami je težak začetek sezone. Potrebovali smo čas, da se mladi igralci navadijo sistema, discipline in profesionalne odgovornosti. Kažemo dobre igre, navijači se počasi vračajo, saj domači fantje igrajo s srcem in se mečejo pod plošček. Niti za malenkost ne smemo popustiti, saj imamo pretežno neizkušeno ekipo. Vsak dan je treba trdo delati, to se nam bo vrnilo,« v slogu vodje pravi 34-letni čuvaj mreže. O derbiju pa Kristan meni: »Super je, da smo z Jeseničani v isti ligi, ljudje morajo spet občutiti derbi. Narediti moramo šov, igrati dober hokej. Pričakujem dobro tekmo, ki pa je le ena v nizu. Na zmago gremo ne glede na nasprotnika.«