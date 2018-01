Železarji usodni za Brodnika

LJUBLJANA –Trener hokejistov SŽ Olimpije Andrej Brodnik je po vnovičnem visokem porazu v derbiju s Sij Acroni Jesenicami očitno spoznal, da ni več kos vodenju zeleno-belih oklepnikov na ledu. Dan po zmagi Jeseničanov pred 3000 gledalci v Podmežakli s 7:2 (0:1, 6:1, 1:0) so iz tabora ljubljanskega kluba, ki je že včeraj za točke alpske lige igral v Salzburgu, poslali naslednje sporočilo: »Ekipo HK SŽ Olimpija bosta na tekmi v Salzburgu vodila Matej Hočevar, sicer pomočnik glavnega trenerja, in Jure Vnuk. Odločitev o tem, ali bo Andrej Brodnik člansko ekipo HK SŽ Olimpija vodil tudi v prihodnje ali pa se bomo v klubu odločili za spremembo vodenja, bo znana v torek po sestanku strokovnega vodstva kluba. Ko bo v zvezi s tem sprejeta kakršna koli odločitev, vas bomo obvestili.« Sicer so zmaji tudi šesti, zadnji slovenski derbi v rednem delu tekmovanja v alpski ligi odprli pogumno in učinkovito ter celo povedli. Toda tako kot na prejšnjih derbijih se je v nadaljevanju sistem igre SŽ Olimpije povsem podrl, Jeseničani pa so jih še enkrat povsem nadigrali. Železarji so znova zelo dobro izkoristili tudi vse izključitve pri Ljubljančanih, dva zadetka so dosegli ob igralcu več na ledu. Za Jeseničane so zadeli Tadej Čimžar (22. in 36.), Gašper Seršen (28.), Miha Brus (29.), Miha Logar (31.), Gašper Glavič (38.) in Žan Jezovšek (52.), za Ljubljančane pa Miha Zajc (13.) in Gal Koren (35.). Kdo bo novi strateg SŽ Olimpije, še ni jasno. V Tivoliju se kot kandidata za prvega moža strokovnega vodstva omenja tudi Ildar Rahmatulin, ki vodi mlajše selekcije zeleno-belih.



Alfa in omega kluba Tomaž Vnuk si je vzel nekaj časa za temeljit premislek, kako naj moštvo odigra še preostalih sedem tekem rednega dela alpske lige in ne ogrozi uvrstitve v končnico, kjer bo igralo osem najboljših ekip. Ta čas je SŽ Olimpija na šestem mestu (57 točk, 32 tekem). V vodstvu je Ritten (75 točk, 31 tekem), drugi je Asiago (74 točk, 31 tekem), tretje Sij Acroni Jesenice (68, 30), četrti Pustertal (60, 32), peti Feldkirch (59, 30), sedmi Vipiteno (50, 32) in osmi Bregenzerwald (49, 32).

Glavič: Igramo tvegano "Druga tretjina je bila popolnoma na naši strani. Olimpija je pred tem imela svoje priložnosti, toda na koncu smo boljša ekipa. V enem tednu smo Olimpiji dali 13 golov, kar ni lahko. Naša igra je do določene mere tvegana, toda zaradi tega imamo tudi veliko priložnosti za zadetek. Ohraniti moramo vse dobre stvari v naši igri in nekatere še nadgraditi. Videli bomo, kako bo v končnici sezone," je zmago komentiral trener Sij Acroni Jesenic Gaber Glavič.