Že v družini prejme  dovolj brc v zadnjico

Peter Prevc ima z nordijskih SP že dve posamični kolajni, srebrno in bronasto izpred štirih let v Predazzu. Foto Reuters

Peter Prevc letos še ni imel veliko razlogov za veselje. V skupnem seštevku za svetovni pokal drži 10. mesto, kar je precej manj, kot si je lahko obetal po prejšnji šampionski zimi. Nordijsko SP v Lahtiju, kjer so včeraj zaradi premočnega vetra sicer odpovedali prvi uradni trening smučarskih skakalcev, bi lahko izdatno izboljšalo končno oceno sezone; kolajna bi jo močno popravila, naslov svetovnega prvaka pa – kot je izjavil – celo izbrisal vse težave.



Ali ste imeli po vrnitvi iz Azije kaj težav s privajanjem na časovno razliko?



»Ne, presenetljivo prav nič. V Saporu sem ponoči sicer prebedel kakšno uro in se prej zbudil, a to ni nič, če vemo, da moramo biti skakalci zbujeni in dobro pripravljeni le štiri ure, nakar imamo na voljo 20 ur, da nadomestimo neprespano.«



Saporo se vam je tokrat še bolj prikupil, kajne?



»Da, tam mi je že dlje super. Vesel sem, da se je raven mojega skakanja v Saporu dvignila in sem dosegel vrhunska rezultata (1. in 6.). Ne vem, zakaj mi je tam tako všeč. Morda zaradi obilice snega.«

