Že popoldne finale pred finalom

Polfinalna dvoboja na 81. svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu bosta danes v Kölnu postregla z dvema poslasticama. V finalu pred finalom bodo popoldne (ob 15.15) palice prekrižali Kanadčani in Rusi, zvečer (19.15) bo sledil še večni severnjaški derbi med Finci in Švedi.



Kanadčani, ki branijo naslov svetovnih prvakov iz Moskve 2016, so v četrtfinalu ustavili gostitelje Nemce z 2:1. A izid ne kaže pravega razmerja moči na ledu; hokejisti z javorovim listom na prsih so bili namreč veliko boljši (razmerje v strelih 50:20), vendar so si skoraj polomili zobe na sijajnem domačem čuvaju mreže Philippu Grubauerju. »Le kaj lahko storiš, ko naletiš na tako razpoloženega vratarja? Grubauer je bil fantastičen. Ves večer smo pritiskali nanj, ustvarjali smo si priložnosti, na koncu pa smo vendarle zmagali, kar je najpomembneje,« je izjavil kanadski napadalec Chris Lee, ki se s soigralci dobro zaveda, da jih danes z Rusi čaka višja ovira. Zbornaja komanda, ki je predvčerajšnjim s 3:0 izločila Češko, ima prav tako izvrstnega zadnjega moža Andreja Vasilevskega (v četrtek je že tretjič na tem turnirju ohranil svojo mrežo nedotaknjeno), poleg tega pa z Artemijem Panarinom (4 goli, 10 podaj) in Nikito Kučerovom (6 golov, 7 podaj) veljata za najboljša strelca na prvenstvu. Rusi so se sicer nazadnje na tem tekmovanju s Kanadčani srečali predlani v Pragi, kjer so v sklepnem dvoboju klonili s kar 1:6. Leto prej so se v Minsku veselili svoje doslej zadnje lovorike.



Tedaj so v velikem finalu premagali Fince, ki so v četrtkovem četrtfinalu – glede na prikazano pred tem v Parizu – kar malce presenetljivo z 2:0 poslali domov Američane, vodilno moštvo skupine v Kölnu. Suomiji, ki so na letošnje SP pripotovali brez največjih zvezdnikov iz NHL, so torej – ko je bilo to najbolj treba – strnili svoje vrste, kot so po uspehu razlagali skoraj v en glas, pa so jih povezale tudi kritike, ki so jih minula dva tedna poslušali na svoj račun.



V današnjem polfinalu se bodo spoprijeli z večnimi tekmeci Švedi, finski selektor Lauri Marjamäki verjame, da lahko s podobno disciplinirano igro, kakršno so uprizorili proti Američanom, premagajo vsakogar, Jonas Kemppainen, strelec drugega gola proti ZDA, ki je bil po mnenju številnih v domovini plod ene od najlepših finskih akcij v zgodovini, pa opozarja, da bodo morali proti sosedom prikazati še boljšo predstavo. Rumeno-modri, ki so v četrtfinalu s 3:1 zaustavili Švicarje, optimizem črpajo iz 19 reprezentantov iz NHL (Finci jih imajo tokrat le sedem) in iz zadnjega medsebojnega dvoboja na SP leta 2013, ko so v polfinalu v Stockholmu zmagali s 3:0. Takrat so se potem Švedi ovenčali s svojo deveto lovoriko. Veliki finale bo na sporedu jutri ob 20.45. Mi. Š. Kanadski hokejisti branijo naslov svetovnih prvakov z lanskega turnirja v Rusiji.