Že nabirajo moči za OI

Z vsakim toplim dnem bledi spomin na minulo zimo, ki je bila zelo uspešna tudi za žensko alpsko reprezentanco. Človek bi nehote pomislil, da so dekleta še na zasluženih dopustih. A ni tako. »Večji del ekipe se je v ponedeljek vrnil iz Umaga, včeraj smo opravili testiranja v Kranju. Jutri se vračamo v Umag, kjer opravljamo prvi del kondicijskih priprav. Vodi jih Dani Ošep, ki nadaljuje delo Uroša Jelena,« je povedal glavni trener ženske vrste Denis Šteharnik, ki je vesel, da bo Slovenija vnovič imela tri ženske reprezentance – A, B in C. V A bodo trenirale in tekmovale Ilka Štuhec (s svojo zasedbo ter občasnimi skupnimi treningi z glavnino ekipe), Ana Drev, Ana Bucik, Tina Robnik (v teh dneh še testira opremo), Maruša Ferk in Meta Hrovat. V B-vrsti bodo Klara Livk, Urška Brezovnik, Desiree Ajlec in Andreja Slokar, C-vrsto pa sestavljajo Nika Tomšič, Mišel Marovt, Neja Dvornik, Rebeka Oblak, Maja Bernard in Živa Otoničar. V A-vrsti ni več Vanje Brodnik, ki je sklenila kariero, in Katarine Lavtar, ki okreva po poškodbi ahilove tetive.



Po Umagu Argentina



Do 5. junija bo za dekleta v prvem planu nabiranje moči, 5. junija pa se selijo na Passo Stelvio (severno od italijanskega Bormia), kjer bodo smučale osem dni. Pred pravim oddihom pa sledi še en kondicijski kamp. Ekipa se bo vnovič zbrala v prvih dneh avgusta, 8. pa je načrtovan odhod v Ushuaijo (velja za upravno središče najjužnejše argentinske province Tierra del Fuego), kjer bi radi naredili dobro osnovo za olimpijsko sezono. Tam bodo ostali štiri tedne. Ni pa izključeno, da odidejo kakšen dan ali teden pozneje, če ne bo dovolj snega. »Gre za preverjeno lokacijo, kjer vemo, kaj nas čaka. Nadmorska višina je nižja, zato lahko delamo več. Na voljo je dovolj prog, zato lahko imamo tri, štiri različne trening postavitve,« hvali Šteharnik Ushuaijo, ki velja tudi za kraj, kjer v minulih šestih sezonah samo dan ali dva ni bilo mogoče trenirati. Ker pa svoje naredijo zračne gmote s Pacifika in Atlantika, se hitro menjajo razmere. Tudi po trije letni časi na trening se lahko izmenjajo, kar je izvrstno, da se dekleta z različnimi razmerami seznanijo že na treningu, ne pa šele na tekmi. »Ve se, to je olimpijska sezona. Prav igre v Južni Koreji so naš glavni cilj, do tam pa imamo vsaj še dva etapna cilja. Radi bi se izkazali na ledeniški premieri v Söldnu in dobro nastopili na domači Zlati lisici v Mariboru,« glasno razmišlja Šteharnik, ki si zaradi prve tekme v Söldnu ne beli glave. Se je pa v teh letih naučil, da dober rezultat blagodejno vpliva na klimo v ekipi in ji daje nujno mirnost. Šteharnik se tudi zaveda, da je do naslednje dirke spet dovolj časa, da se popravijo napake.



Poljšak namesto Brezavščka



»Vesel sem, ker nam je uspelo postaviti to strukturo. Prepričan sem, da bomo dobro sodelovali. Predvsem pa sta B- in C-ekipa pomembni, da smučarke pripravimo za prihod med elito. Da se v A-ekipi ne izgublja časa z učenjem nečesa, kar bi morali osvojiti že prej,« pojasni Šteharnik, ki je dobil novega sodelavca. Trener za hitre panoge je postal Sergej Poljšak, ki je prišel s Finske. Dozdajšnji trener Aleš Brezavšček ostaja z ekipo, njegovo delovno mesto pa še ni povsem definirano. Ob tem Šteharnik poudari, da pretiranih sprememb pri delu z ekipo ne bo. Ne nazadnje je to olimpijska sezona. Čas za eksperimente in poizkuse je minil. »Maruša Ferk bo od 10 do 15 odstotkov več časa namenila vadbi smuka. A le zato, da bo še bolj konkurenčna v superkombinaciji. Je pa pri njej v nasprotju s prejšnjimi sezonami jasno – njena prva panoga je slalom,« je še potrdil Šteharnik.