Zdaj še ni bistveno, kaj pokaže štoparica

LJUBLJANA – Ushuaia na Ognjeni zemlji? No, sliši se kot pojem iz Gospodarja prstanov, so se pa od tam s priprav vrnili slovenski alpski smučarji in smučarke v tehničnih disciplinah. Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Ana Bucik, Tina Robnik in Meta Hrovat so s Klemnom Bergantom, odgovornim trenerjem za moške tehnične discipline, in Denisom Šteharnikom, odgovornim trenerjem za ženske tehnične in hitre discipline, teptali argentinski sneg. Ilka Štuhec je svoj gospodar na treningih v Čilu, Maruša Ferk in Ana Drev, ta zaradi še bolečega kolena dela po prilagojenem programu, pa vadita v švicarskem Saas-Feeju.

Poškodba Ane Drev ni tako strašna, težava so brazgotine po operaciji kolena. Ker niso gladke, povzročajo vnetja in bolečine.

V avstrijskem Söldnu se 28. oktobra z ženskim in dan pozneje moškim veleslalomom začenja sezona svetovnega pokala, vrh bodo seveda olimpijske igre, Bergant pa poudarja, da je do takrat še veliko časa oziroma bo treba oddelati še sklepni del priprav na ledenikih. Bo pa v Söldnu na startu pet slovenskih deklet in dva fanta. »Osnova je narejena, tekmovalno friziranje pa še pride na vrsto. Ni nujno, da bo ura podobno kot avgusta kazala tudi januarja ali februarja, ko je to bolj pomembno. Videl sem, da naša fanta, tudi v primerjavi s konkurenco, dobro smučata, zadovoljen sem z napredkom. Nova geometrija veleslalomskih smuči dovoljuje malce bolj neposredno linijo in krajše zavoje, hitrosti bodo še višje in fantje bodo morali biti telesno še močnejši, dejavnejši in hitreje se bodo morali odzvati. Pri vseh teh stvareh, ki sem jih naštel, je Žan Kranjec zelo dober. Hadalin je bil v Ushuaii zelo konkurenčen, v slalomu pa je tudi že zelo spodobno smučal,« je raportiral Klemen Bergant.

»Zadovoljen sem z opremo in s samim seboj, pri meni so gotovo še rezerve, a zdi se mi, da sem na dobri poti. Prepričan sem, da bom v mesecu in pol našel formo, ki jo potrebujem za tekme,« je pripomnil Žan Kranjec, lani četrti na sezonskem uvodu.

Prava meja za Ano

»Poškodba Ane Drev ni tako strašna, težava so brazgotine po operaciji kolena, ker niso gladke, povzročajo vnetja in bolečine. Nabira se tekočina, koleno zateka, zaradi tega je trening moten. Težave nastanejo pri prvi obremenitvi. Zaradi tega tudi telesno še gotovo ni dovolj dobro pripravljena. Najti moramo pravo mejo, gremo tudi na zelo kakovosten trening, a v manjšem obsegu. Nastop v Söldnu je zanjo zagotovo vprašljiv, za naprej pa je še dovolj časa, torej denimo do konca novembra in tekem v Killingtonu. Sicer zelo dobro delamo in punce postajajo vedno boljše, zadovoljen sem z njihovim napredkom,« pa je Denis Šteharnik navrgel tudi o prvi slovenski veleslalomski dami Ani Drev.