Zaupa Kranjcu in Hadalinu

Z zmernimi, a realnimi apetiti proti novi sezoni pogledujejo tudi v moški alpski ekipi za tehnične panoge. V roke so pljunili takoj po koncu zadnje sezone, ko so se odpravili v Bolgarijo. »To je bil zadnji kamp ali pa prvi kamp nove sezone, kakor že hočete. V Banskem smo imeli izvrstne razmere za delo. Največ časa smo namenili testu novih veleslalomskih smuči, predvsem geometrije,« je sporočil Klemen Bergant, šef ekipe, ki je prvi teden v Banskem vadila sama, v nadaljevanju pa dobila družbo, a to ni motilo delovnega procesa. »Ne le razmere, tudi cenovno je bil kamp izjemno ugoden za nas – za 30 evrov na dan je posameznik dobil polni penzion, bivanje in še smučarsko vozovnico. Le pripeljati smo se morali na ta konec Evrope,« Bergant še enkrat pohvali razmere za delo v Bolgariji, s katero Slovenija že lep čas goji prijateljske stike. Tu so delovali številni trenerji, tudi pokojni Drago Grubelnik, v Bolgariji pa je trenirala tudi Ilka Štuhec. Po zadnjem treningu je Bergant namenil Žanu Kranjcu in Štefanu Hadalinu tri mesece aktivnega oddiha, poudarek bo predvsem na nabiranju kondicije in moči za novo olimpijsko sezono. Štefan bo vadil z Niko Radženovič, ki izvaja kondicijsko vadbo v sklopu Smučarske zvez Slovenije, Kranjec pa bo še drugo leto zapored sodeloval z dr. Mitjo Bračičem. »Oba, Žan in Štefan, sta taka profesionalca, da jima popolnoma zaupam pri kondicijski pripravi,« pohvali varovanca Bergant, ki ima že pripravljen plan za poletne mesece.



Z velikimi in vplivnimi



V drugi polovici julija bo sledil trening v Saas Feeju, 10. avgusta pa sledi odhod v Ushuaijo. »Dileme tako rekoč ni bilo – želimo biti v družbi velikih nacij, Italije, Francije, ki bodo trenirale v Argentini. Takrat bo tudi jasno, kaj bo prinesla nova veleslalomska smučka. Že zdaj se ve, da bo omogočila krajše zavoje. Verjetno se bodo temu prilagodili tudi postavljalci prog,« je Bergant utemeljil, zakaj bodo bazo imeli v Argentini, kjer si želi, da v 23 dneh opravijo 16 ali 17 aktivnih dni na snegu. Poleg Kranjca in Hadalina bosta v Saas Fee in Ushuaio potovala tudi Jakob Špik in Žan Grošelj. »Umetno nisem želel širiti ekipe. Imata pa Špik in Grošelj možnost, da se izkažeta. Morda vskoči še kdo. Želim si, da se ekipa poveča. A je lanska sezona pokazala, da je še vedno velik rezultatski prepad,« opozarja Bergant, ki se pred napovedjo za novo sezono dotakne še pravkar minule: »Lani smo naredili velik skok: Kranjec je iz top 30 prišel v top 15. Hadalin je sezono prej končal brez točk svetovnega pokala, zdaj jih je osvojil 72, deseti je bil na svetovnem prvenstvu. Od januarja je bil konstantno med dobitniki točk. Koncepta priprav in treningov ne bomo menjali. Hadalin bo še naprej treniral hitre panoge, nekoliko tudi Kranjec, da si malce razširi obzorja,« je razkril Bergant, ki ne skriva visokih pričakovanj od svojih dveh mušketirjev. »Nekaj je tisto, kar je napisano v programih dela SZS: Kranjec bi moral končati med prvimi petnajstimi v veleslalomu, Hadalin pa med vodilno petindvajseterico. Želje pa so večje. Delali bomo, da bosta boljša,« napoveduje Bergant, ki se zaveda, da bo prihodnja sezona specifična predvsem zaradi olimpijskih iger. Kristalno jasno mu je, da fanta ne delata za to, da bi bila le udeleženca, ampak ju mika rezultat. Morda je v blagi prednosti Kranjec, ker bo odšel na svoje druge igre, Hadalin pa bo debitant. Na poti do tja in odmevnih dosežkov bo moška zasedba bogatejša za serviserja, ki naj bi ga prispeval francoski izdelovalec smuči Rossignol, po novem pa je z ekipo na kondicijskih kampih prisoten tudi fizioterapevt Erik Furlan. Z željo, da pripravi fanta na nove napore in ju z ustrezno oskrbo obvaruje poškodb.