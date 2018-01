Zakaj tokrat ne bi odpeljal Slovenec?

LJUBLJANA – Če je bil Goran Janus, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, pred nedavno novoletno turnejo, pred katero svojih varovancev ni obremenjeval s cilji, še previden v napovedih, pred odhodom na 25. svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu ni skrival visokih pričakovanj. Njegov cilj je jasen kot beli dan: želi si kolajno – posamično ali moštveno! Z njo bi nadaljeval niz osvajanja odličij na tem tekmovanju, ki ga je začel leta 2012 v Vikersundu, torej v svoji prvi sezoni v vlogi selektorja. Na norveški pošasti, že debelih sedem let največji letalnici na svetu, je Roberta Kranjca takrat popeljal do naslova svetovnega prvaka, premiernega slovenskega v poletih. Novega mejnika se je nato kot trener veselil še na moštveni tekmi, na kateri so Kranjec, Jernej Damjan, Jure Šinkovec in Jurij Tepeš navdušili s tretjim mestom in z njim Sloveniji izbojevali še zgodovinsko ekipno odličje na letalnem SP. Dve leti pozneje se je na velikanki v Harrachovu v središču pozornosti znašel Peter Prevc, ki je po uvodni seriji (od dveh veljavnih) še vodil, nakar se je moral sprijazniti z bronom – za nemškim zmagovalcem Severinom Freundom in drugouvrščenim Norvežanom Andersom Bardalom. Na prejšnjem SP na Kulmu '16 pa je Prevc zablestel v zlatem sijaju, povrhu poletel do rekorda največje naprave v Avstriji in ponovil Kranjčev podvig iz Vikersunda '12. »Konkurenca je izjemno izenačena, iz sezone v sezono bolj. Zmeraj se najde nekdo, ki se 'odpelje', upam, da se bo tokrat kateri od naših skakalcev,« si je zaželel Janus, ki se še kako dobro spominja vseh štirih žlahtnih kovin, h katerim so slovenski asi poleteli po njegovem zamahu z zastavico. Z novo kolajno bi slejkoprej utišal svoje kritike in se utrdil na trenerskem položaju, ki po slabšem startu v olimpijsko zimo 2017/18 ni več najbolj trden. Kar zadeva naše zastopstvo, se zdijo možnosti za osvojitev odličja tokrat vsekakor večje na ekipni preizkušnji, a nič manjše niso bile pred dvema letoma v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu, kjer so Slovencem po izvrstnih nastopih na posamični tekmi, na kateri so Prevčevo slavje dopolnili Tepeš (9.), Kranjec (10.) in Anže Lanišek (12.), že vnaprej okrog vratov obešali moštveno zlato ali srebro. Na koncu so se morali zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom.

Ema Klinec 6. v Zau Norveška smučarska skakalka Maren Lundby je nanizala še četrto zaporedno zmago v svetovnem pokalu, potem ko je bila z najdaljšima skokoma obeh serij (101,5 m in 100 m) prepričljivo najboljša tudi na prvi tekmi v Zau. Kako premočna je bila včeraj, zgovorno pove podatek, da je drugouvrščeno Avstrijko Chiaro Hölzl (94,5 m in 94 m) ugnala za kar 41,6 točke. Slovenke so se odrezale bolje kot nazadnje v Saporu, najvišje pa je s 6. mestom posegla Ema Klinec (93 m in 91 m). Tik za njo je pristala Nika Križnar (94 m in 92,5 m), Urša Bogataj (89 m in 91 m) je bila deseta, Špela Rogelj (88 m in 90,5 m) enajsta, točke pa je z 28. mestom osvojila tudi Maja Vtič (81,5 m in 81 m).