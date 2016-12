Začeti tam, kjer je končal

Bil je že čas, boj za točke svetovnega pokala začenjajo tudi deskarji alpinci. Danes bo v italijanski Carezzi, vremenu primerno seveda na umetnem snegu, paralelni veleslalom za fante in dekleta, v soboto v Cortini d'Ampezzo še paralelni slalom. Se pa nova sezona znova začenja brez poškodovanega olimpijskega junaka iz Sočija Žana Koširja. Ta je zaradi bolečega hrbta izpustil že prejšnjo zimo, si je pa v sezoni 2014/2015 s fenomenalnimi predstavami prigrabil veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, poleg tega je osvojil še mala za veleslalom in slalom. Če upoštevamo, da je tu tudi večkrat okinčani junak s svetovnih prvenstev Rok Marguč, je treba kritično poudariti, da si slovensko alpsko deskanje zasluži več pozornosti in denarnih prispevkov Smučarske zveze Slovenije. A ker gre za relativno mlado in sodobno športno panogo, imamo občutek, da ne spada najbolje v starokopitno ureditev slovenske smučarske birokracije.



Filozofiranje ob stran, na uvodni tekmi v Dolomitih bodo Slovenijo zastopali Rok Marguč, Tim Mastnak, Jure Hafner, Črt Ikovic, Gloria Kotnik in Iva Polanec. Naši borderji pa zaradi uspešnih priprav pod vodstvom glavnega trenerja paralelnih disciplin Izidorja Šušteršiča optimistično zrejo v italijansko premiero letošnjih zimskih bojev. »Vreme je bilo dobro, tudi s snegom, glede na ledeniške razmere smo imeli srečo. Vadili smo na Mölltalu, Kaunertalu, Pitztalu, Kronplatzu in v Carezzi, torej na več terenih in na različnih vrstah snega, to je zelo pomembno. Pri osebni oceni pripravljenosti gre pri Marguču že za rutino, zelo dobro mu kaže. Mastnak, sedmi in drugi na evropskem pokalu v dvorani v Landgraafu, napreduje, kar je dokazal že lani z zelo stalnimi rezultati v svetovnem pokalu. Pri Hafnerju so stvari dobre, a pokazati jih je treba tudi na tekmi. Ikovic kot nekdanji tekmovalec v mladinski kategoriji, bronast s SP na Rogli, ogroža druge, a menim, da še vedno potrebuje kilometrino. Vesel sem glede Kotnikove, saj je na tekmah na Nizozemskem pokazala, da je lahko hitra. Vem, da se je po poškodbi kolena težko vrniti, zato upam, da bo trdna in da se bodo rezultati kazali tudi v prihodnje. Polančeva bo nastopila na prvih treh tekmah svetovnega pokala in upam, da bo te nastope upravičila po najboljši moči,« je ocenil Izidor Šušteršič.



Ni strahu



Ob odsotnosti Žana Koširja bo prva slovenska violina uverture v deskarski koncert v belem Rok Marguč. »Vsekakor si sezono želim začeti tam, kjer sem prejšnjo zelo uspešno končal,« je začel Celjan; osvojil je namreč drugo veleslalomsko mesto v Kayseriju, v slalomih v Moskvi in Winterbergu si je prideskal tretji mesti. »Z zadnjimi vožnjami na treningih v Italiji sem zadovoljen. Izidor Šušteršič pa je prvi trener v moji karieri, od tujih do naših, ki ima ideje in ki razmišlja. Zame osebno je najboljši trener, kar smo jih v slovenski reprezentanci kdaj imeli. S takšnim delom se za slovensko deskanje res ni bati,« je hvalil savinjski šampion. Velik del slovenskih jahačev deske, brez Mastnaka in Kotnikove, je konec prejšnjega tedna kot uvod v Carezzo nastopil na tekmah evropskega pokala v avstrijskem Hochfügnu. Marguč je v veleslalomu nastopil le prvega dne in zasedel 30. mesto, drugega dne je bil Črt Ikovic 26., Jure Hafner pa mesto za njim.