Žabe ni strah favoritov,  računa tudi na senzacijo

Kot zadnji se je v slovensko skakalno ekipo za svetovno prvenstvo v Lahtiju uvrstil Anže Lanišek, ki se je pred enim tednom na olimpijski generalki v Pjongčangu izkazal s četrtim in 14. mestom. Z njima je unovčil dobro pripravljenost in potrdil, da si zasluži nastop na glavnem vrhuncu sezone 2016/17. »Azijska turneja se je zame iztekla res super. Moji skoki so bili sicer že v Saporu zelo dobri, na treningu sem prihajal med najboljšo šesterico, na žalost pa tam na tekmah še nisem prikazal svojih najboljših nastopov. Verjetno mi je na Japonskem zmanjkalo tudi malo športne sreče, sem jo pa imel v Pjongčangu, kjer sem nato le še stopnjeval nastope,« se je 20-letni Domžalčan ozrl na uspešni predolimpijski preizkušnji v skakalnem centru Alpensia, v katerem je povrhu s 139,5 metra odjadral celo do rekorda skakalnice. »Takoj po odskoku mi ni bilo nič jasno, vedel sem le, da me bo odneslo do dna. Morda sem se malce prehitro osredotočil na doskok in prekmalu popustil, zaradi česar sem imel manjše težave po pristanku, ki jih običajno nimam,« je opisal izjemen polet. Kljub nekoliko nižjim ocenam za slog je po tihem računal, da bo napredoval med šesterico, da bo na koncu z desetega mesta skočil celo na četrto, pa ni pričakoval.



Lahtija ni imel v načrtu



Po drugi korejski preizkušnji sta ga v hotelski sobi obiskala trenerja Goran Janus in Nejc Frank ter ga razveselila z novico, da je v moštvu za Lahti. »Če sem iskren, prvenstva, ko je Janus pred odhodom na Japonsko določil peterico za Lahti, nisem imel več v svojem načrtu. So me pa – kakor mi je znano – zaradi predhodnih dobrih skokov na treningu in v celinskem pokalu prijavili kot rezervo. No, saj do Azije tudi nisem imel takšnih rezultatov, da bi me uvrstili na seznam. Na njem so bili fantje, ki so si to povsem zaslužili,« je ocenil veliki up iz SSK Mengeš, ki je kljub temu globoko v sebi vedel, da bo – če bo skočil tako, kot zna – odpotoval na prvenstvo. Vendar je bila ta misel tako globoko v podzavesti, da se sploh ni obremenjeval z njo. Je pa vanj ves čas verjel njegov klubski trener Aleš Selak, ki mu je dal že pred časom izdelati nov dres posebno za Lahti. Lanišek ima na finsko zimsko-športno središče lepe spomine, konec koncev je tam predlani na prireditvi za celinski pokal drugemu mestu dodal zmago. »Velika naprava mi zelo ustreza, verjamem, da mi tudi manjša ne bi smela povzročati preglavic, čeprav je precej specifična. Poskusil bom čim bolj uživati in prikazati svoje najboljše skoke,« je napovedal Žaba, kakor se glasi njegov vzdevek.



Na SP se gre na nož



Na favorite ne da prav veliko, češ da na takšnih tekmovanjih pogosto tudi pogorijo. »Nemalokrat se zgodijo presenečenja, spomnimo se le senzacije s svetovnega prvenstva leta 2005 v Oberstdorfu, kjer je zmagal Rok Benkovič, ki me je navdušil za skoke pri mengeškem klubu. Še več; takrat bi bila na stopničkah lahko celo dva Slovenca (Jernej Damjan je s tretjega mesta po uvodni seriji zdrsnil na šesto). Po navadi se gre na takšnih preizkušnjah na nož, in kaj se potem lahko zgodi, smo videli tudi pri alpskih smučarjih, pri katerih je veliki favorit v slalomu ostal brez kolajne. Zato je mogoče marsikaj in zmaga lahko marsikdo,« je razmišljal mladinski olimpijski prvak iz Innsbrucka 2012 in ponovil recept za uspeh. »To je zagotovo užitek. Uspešen si takrat, ko delaš nekaj z veseljem,« je še razložil Lanišek, ki po decembrski krizi zdaj spet izjemno uživa v skokih.