Za velikega Prevčevega tekmeca konec sezone

OBERTSDORF – Nemški smučarski skakalec Severin Freund, trenutno 12. v skupnem seštevku svetovnega pokala, je zaradi poškodbe kolenskih vezi moral predčasno končati sezono. Kot je danes sporočila nemška smučarska zveza (DSV), se je svetovni prvak na veliki skakalnici poškodoval na treningu v Oberstdorfu. Izpustiti bo moral tudi bližnje SP v Lahtiju.

Ob poškodbi kolenskih vezi si je 28-letnik poškodoval še meniskus, že danes pa je prestal operacijo v Münchnu, je sporočila nemška zveza.

»Ob pristanku sem v desnem kolenu začutil bolečino, potem pa sem padel,« je Freund opisal, kako je prišlo do poškodbe. Okrevanje bo predvidoma trajalo pol leta, operacija pa je po besedah reprezentančnega zdravnika Petra Bruckerja dobro uspela: »Operacija je bila uspešna, Severin bo še nekaj dni ostal v bolnišnici, potem pa se bo začela rehabilitacija. Skakal pa bo lahko spet čez šest mesecev.«

Freund je tako ostal brez možnosti za ubranitev naslova svetovnega prvaka na veliki skakalnici iz Faluna 2015, takrat je zlato osvojil tudi z nemško ekipo.

»Seveda je bil moj cilj, da bi lahko v Lahtiju branil zlato. Toda zdaj to pač žal ni več mogoče, a v karieri sem že imel takšne slabe strani in vem, kako se izvleči. V naslednjih mesecih bo v ospredju rehabilitacija, potem pa priprava na olimpijsko sezono,« se je z usodo že sprijaznil zmagovalec 22 tekem svetovnega pokala in dobitnik velikega globusa izpred dveh let.