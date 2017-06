V slovenski reprezentanci nordijske reprezentance je pred začetkom olimpijske sezone 2017/18 nastalo več sprememb. Odgovorni na Smučarski zvezi Slovenije (SZS) so namreč sklenili, da po dveh sezonah ne bodo podaljšali pogodbe glavnemu trenerju Za Slovenijo tudi Avstrijec. Kdo bo poslej vodil kombinatorce, uradno še niso razkrili, a že vrabčki na drevesih ob skakalnicah dlje čivkajo, da bo v tej vlogi ognjeni krst prestal nekdanji reprezentant Za Slovenijo tudi Avstrijec. Udeleženec zimskih olimpijskih iger v Vancouvru 2010 in štiri leta pozneje v Sočiju, ki se je po svoji športni upokojitvi marca '14 preizkušal tudi kot vaditelj malčkov pri matičnem NSK Tržič FMG, nam je med včerajšnjo predstavitvijo Mini Planice v Zagrebu potrdil, da prevzema krmilo naše izbrane vrste s tremi člani in petimi mladinci.



Če Oranič, ki je v svetovnem pokalu najvišje segel z 10. mestom leta 2009 v Seefeldu, ni novo ime v slovenski kombinaciji, pa povsem svež obraz prinaša Za Slovenijo tudi Avstrijec. Zamejcu iz Bistrice na Zilji, ki je pred debelimi enajstimi leti na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kranju prispeval pomemben delež k moštveni srebrni kolajni Avstrije, za katero je tekmoval še v minuli zimi, so na nedavni koledarski konferenci Mednarodne smučarske zveze (FIS) prižgali zeleno luč, da bo lahko poslej skakal in tekel za Slovenijo. O tem, zakaj se je odločil za zamenjavo reprezentance, se je razpisal na družabnem omrežju facebook.



»Po treh zelo težkih letih, ko sem se spopadal s telesnimi omejitvami (pretreniranost, težave s srcem, premor), sem se poskušal v minuli zimi spet prebiti v svetovni vrh nordijske kombinacije. Ker moja forma, zlasti tekaška, na začetku sezone še ni bila na želeni ravni, pozimi nisem mogel doseči zahtevanih rezultatov za uvrstitev v avstrijsko reprezentanco. Zaradi tega sem bil postavljen pred dejstvo: ali bom na lastno pest treniral naprej in si sam pokri(va)l vse stroške priprav ali pa bom končal svojo kariero,« je Druml razkril, kako se je znašel na razpotju.



Ni še dosegel svojega zenita



Za to, da bi svoje smuči pri 29 letih postavil v kot, se nato ni odločil iz dveh razlogov. »Ker je nordijska kombinacija že vse od otroštva moja velika strast in ker imam občutek, da še nisem dosegel svojega športnega zenita,« je pojasnil član Športnega društva Zahomc, ki se lahko ob naslovu mladinskega svetovnega prvaka v sprintu (Zakopane 2008) pohvali z zelo dobrimi dosežki tudi med člani. V svetovnem pokalu ima šest posamičnih uvrstitev med elitno deseterico (najvišje se je z 8. mestoma zavihtel v Almatiju leta 2013), poleg tega je bil isto zimo tudi v avstrijski ekipi, ki je bila tretja na olimpijski generalki v Sočiju.



V celinskem pokalu je nanizal 29 uvrstitev med najboljšo trojico, zadnje tri januarja in februarja letos z drugimi mesti v Kuusamu, Otepääju in Eisenerzu, ki dokazujejo, da še zdaleč ni za staro šaro. Ker verjame, da še ni rekel zadnje, ni pomišljal, ko je v pogovorih s SZS prejel ponudbo, da bi pridobil naše državljanstvo in potem tekmoval pod slovensko zastavo. »Na koledarski konferenci FIS so sklenili, da se bom lahko odpravil na start za Slovenijo, kar me zelo veseli, saj se bom lahko še naprej ukvarjal s svojo strastjo in se meril z najboljšimi na svetu v nordijski kombinaciji,« je poudaril Tomaž in se še enkrat zahvalil vsem pri avstrijski zvezi za čudovit čas in vse dosežene uspehe. »Veselim se že prihodnjih izzivov, zato se z nasmeškom odpravljam čez na poletne priprave,« je še zapisal Druml, čigar prihoda so se razveselili v našem taboru. Kakor je zaupal Oranič, je Tomaž pripravljen stoodstotno sodelovati z reprezentanco, kar dokazuje tudi njegova namera o preselitvi v Kranj, naš najboljši kombinatorec Marjan Jelenko pa verjame, da bodo z Drumlom pridobili tudi koristne podatke za trening; navsezadnje Avstrija velja za pravo velesilo v tem zahtevnem športu.