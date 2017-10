Za labodji spev se veliko več ubada s puško

Teja Gregorin in Jakov Fak v novo tekmovalno zimo vstopata nasmejana in optimistična. Foto: Marko Feist

BLED – Njeno bronasto odličje z olimpijskih iger v Sočiju še močno blešči. Odtekla in pristreljala si ga je v zasledovanju, seveda gre za našo najboljšo biatlonko Tejo Gregorin. Tako kot Jakov Fak, ta zaradi zdravja, tudi Ihanka ne more biti v celoti zadovoljna z rezultati v zadnji zimi. Zbrala je tri uvrstitve v deseterico najboljših; na svetovnem prvenstvu v Hochfilznu je bila peta v preizkušnji s skupinskim startom, na svetovnem pokalu v Oslu pa četrta v zasledovanju in osma v sprintu.

Torej, kako kaže za novo zimo, sezona svetovnega pokala se sicer začne konec novembra v Östersundu?

»Priprave so do zdaj potekale brez težav. Program sem izpeljala stoodstotno, tudi zdravje je v redu. Edina sprememba je bila pri streljanju, veliko več se ubadam s puško. Predvsem tukaj mislim na suho streljanje, se mi zdi, da je zelo pomemben del. Zato, ker so to moje zadnje olimpijske igre, pač nisem želela ničesar prepustiti naključju. Rekla sem si, da bom postorila vse, ali mi bo uspelo ali pa pač ne. Menim, da sem na dobri poti, kar zadeva telesni del, od lani ni bistvenih sprememb. Morebiti nekaj več ur treninga, to pa je to. Koncept je zelo podoben,« je 37-letna Teja Gregorin za Pjongčang napovedala zadnjo olimpijsko ofenzivo. »Občutki so zelo dobri, tudi testiranja, ki sem jih opravila, kažejo na zelo visoko raven. V bistvu nimamo kaj dosti za dodati, le to pripravljenost obdržati in nato začeti tekme. Z njimi pa zgraditi formo do olimpijskih iger. Sicer je proga v Pjongčangu (tam je Teja na svetovnem prvenstvu leta 2009 osvojila srebrno odličje v posamični preizkušnji, op. p.) za malenkost spremenjena, prizorišče pa je seveda isto,« je še en pogled na Daljni vzhod v deželo kimčija uperila udarna slovenska dvobojka.

Verjamem v program, ki ga je sestavil trener Tomaš Kos.

No, zanimivo, da prvi slovenski mož Jakov Fak vadi z ukrajinskimi biatlonkami, te namreč vodi njegov trener Uroš Velepec. Je tudi Teja Gregorin morebiti neposredno ali posredno dobila kakšen nasvet iz ukrajinsko-slovenskega tabora? »Težko je pri programu treninga komunicirati z dvema trenerjema (Tejo namreč vodi Tomaš Kos, op. p.), eden pač ne pozna koncepta drugega, niti ni bilo priložnosti, da bi morebiti kakšen trening opravili skupaj. Morebiti zdaj na Pokljuki, a verjamem v program, ki ga je sestavil Tomaš Kos, tako da tudi verjamem, da bo deloval,« je Teja Gregorin po govornem delu že bila našiljena, da bi stopila na rolke, si puško naložila na rame in zajadrala novi sezoni naproti.