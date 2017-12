Za krizni sestanek(še) ni potrebe

LJUBLJANA – Goran Janus, glavni in odgovorni v slovenski skakalni vrsti, je pred odhodom na 66. novoletno turnejo spet izvedel določene rošade v svojem moštvu. Ob Tilnu Bartolu, Jerneju Damjanu, Petru Prevcu, Anžetu Semeniču, novem državnem prvaku Timiju Zajcu in Žigi Jelarju je v ekipo za uvodno postajo v Oberstdorfu vpoklical Jurija Tepeša. Član SD Dolomiti si je po slabem startu v olimpijsko zimo, ko je obstal tako v kvalifikacijah Visle kot tudi Ruke, vrnitev med elito prislužil z dobrimi nastopi v 2. svetovni ligi na Finskem, kjer je po četrtem mestu še prvič okusil slast zmage v zimskem delu tega tekmovanja. »Ko enkrat izpadeš iz moštva za svetovni pokal, se ni lahko vrniti vanj, saj se moraš dokazovati na nižjih ravneh, na katerih imaš opravka tudi z močnimi mladinci,« je pojasnil Tepeš. »Upam, da bom vendarle naredil opaznejši premik naprej in se uvrstil v ekipo za svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu (od 18. do 21. januarja). To je zdaj moj glavni cilj, dlje si v tem trenutku niti ne upam pogledovati,« je 28-letni Stanežičan priznal pred odhodom v Nemčijo. Po preizkušnji v Oberstdorfu, kjer se je lani izkazal z 9. mestom, se bo Jurij sicer vrnil domov na trening, v slovenski ekipi pa ga bo zamenjal Domen Prevc.

Čuti pritisk javnosti

Forma 18-letnika iz Dolenje vasi v Selški dolini, ki se je pred slabima dvema tednoma v Engelbergu prvič v tej sezoni potegoval za točke svetovnega pokala ter pristal na 29. in 28. mestu, prav tako precej niha. »V Švici moji nastopi še zdaleč niso bili vrhunski, so bili pa boljši kot prej na treningu v Planici. A je v dveh dneh težko veliko spremeniti. V našem športu na žalost ni tako, da bi treniral in treniral, pa bi bil že dober. Ne, za dolge skoke se morajo pokriti številni dejavniki in vsi koščki sestaviti v mozaik,« je razložil najmlajši od bratov Prevc, ki se zaveda, da so se po zelo dobri prejšnji zimi, v kateri je med elito slavil štiri zmage, pričakovanja navijačev povečala. »Seveda čutim pritisk javnosti, ljudje me sprašujejo, kaj se dogaja, zanima jih celo, če nisem nič treniral. A pri tem pozabljajo, da imajo pravzaprav vsi vrhunski športniki svoje vzpone in padce, tudi Robert Kranjec je – potem ko je bil že na vrhu – padel na dno. Pot nazaj med najboljše pa je veliko daljša od prvega pohoda na vrh,« je presodil skakalec kranjskega Triglava in dodal, da ni vse tako preprosto, kot se morda zdi. Glede bolezni, ki naj bi mu pobrala nekaj moči, je pribil, da ni bilo nič hujšega. »Vem, da so v javnost prišle čudne govorice, vendar pa lahko zdaj iz prve roke izveste, da ni bilo nič takšnega. En dan sem imel vročino, to je bilo vse,« je razkril mladi Gorenjec. »V tej zimi imam še vedno določene cilje, najbolj pa si želim, da bi dobro skakal predvsem na letalnicah. Treniramo na polno in delamo vse, kar je v naši moči. Moja forma se počasi vzpenja in gre v pravo smer, zato kakšnih kriznih sestankov ni treba sklicevati,« je še sklenil Domen, ki je bil v prejšnji zimi kot najboljši Slovenec na novoletni turneji skupno deveti. N