Za 60. rojstni dan dobili novi skakalnici

Že pred leti je gradbena inšpekcija v Velenju pravnomočno ugotovila, da je bila 85-metrska smučarska skakalnica s plastičnim doskočiščem črna gradnja. Da je bila gora železja nadležna s krajinskega vidika, saj je kazila veduto grajskega hriba z enim od najlepših srednjeveških gradov v Sloveniji, so domačini komaj še strpno prenašali. Zalomilo pa se je tudi z odkritjem, da na kolosu nameščena bazna postaja za mobilno telefonijo škodljivo vpliva na bližnje, manj kot 100 metrov oddaljeno naselje za hribom. Ker je skakalni center na območju zemljišč v lasti Mestne občine Velenje, je bila srečna okoliščina, da so se pri SSK Velenje z vodstvom občine dogovorili o edini možni in najboljši rešitvi. Leta 2013 je steklo rušenje stare železne naprave, s tem pa so nastali temelji za novo načrtovanje in po letu priprav projektiranje in gradnjo dveh novih skakalnic.



Konec lanskega leta so iz Mestne občine Velenje z olajšanjem sporočili, da je bil uspešno opravljen tehnični pregled novih skakalnic v Smučarskoskakalnem centru Pod gradom v Velenju. Tako je podjetje Esotech s podizvajalci končalo več kot pol leta trajajočo gradnjo skakalnic K-55 in K-35 v vrednosti 561.200 evrov (brez DDV). Od tega je Mestna občina Velenje zagotovila 390.500 evrov, Fundacija za šport je prispevala 59.400 evrov, preostalo vsoto pa je investitor prejel iz naslova državnih sredstev, ki so namenjena občinam za sofinanciranje investicij.



Kot nam je povedal predsednik SSK Velenje Bogdan Plaznik, ki je tudi predsednik Športne zveze Velenje, je nova pridobitev izjemnega pomena, saj bodo šaleški skakalci po petih letih spet lahko trenirali doma. V prehodnem obdobju so svoje tekmovalce vozili po smučarskih centrih v Sloveniji in v tujino, zdaj pa imajo eno od najlepših skakalnih središč v državi. Ne glede na minule razmere za treninge pa so tudi v tej sezoni njihovi tekmovalci v odlični formi, saj so že dosegali zelo dobre rezultate. Med 32 tekmovalci, ki se jim bo kmalu pridružilo še nekaj novih, je kar več zelo perspektivnih. V zadnji sezoni so bili zelo močni v nordijski kombinaciji (reprezentant Marjan Jelenko), v klubu so dva zelo uspešna mladinca (Gašper Brecelj in Vid Vrhovnik) ter dva kandidata za reprezentanco (Rok in Ožbej Jelen). V skokih so v mladinski reprezentanci Slovenije opazni Aljaž Osterc ter pri dekletih (med kar šestimi skakalkami iz velenjskega kluba) mladinka Jerneja Brecl. Novih možnosti doma se veseli tudi trener in nekdanji uspešni skakalec Darko Kaligaro, ki se je dodobra nagaral ob iskanju možnosti za treninge. Na pridobitev so Velenjčani še posebno ponosni tudi zato, ker so nov skakalni center dobili ravno ob jubilejni 60-letnici delovanja SSK Velenje, ob tej priložnosti so jim v domačem mestu podelili visoko priznanje, grb mestne občine.



Smučarskoskakalni center Velenje na grajskem griču pod velenjskim gradom šteje šest skakalnic, in sicer poleg novih K-55 in K-35 še K-5, K-8, K-14 in K-22. Ob napravah so primeren prostor za izvajanje podporne službe, toaletni prostori za tekmovalce s klubsko sobo, dva sodniška stolpa, več urejenih dostopov, do pomladi bo investitor zagotovil tudi dovolj parkirnih prostorov za vse spremljevalne službe ter tekmovalce, v neposredni bližini v središču mesta pa je dovolj parkirišč za obiskovalce. Novi center bo poslej primeren za vsa tekmovanja od nižjih kategorij do članskih B-reprezentanc, saj je zgrajen po normativih Mednarodne smučarske zveze (FIS) in drugih zahtevnih evropskih normativih, kar odpira velike možnosti za organizacijo treningov, tekem in s tem razvoj športnega turizma v Šaleški dolini. Bogdan Plaznik nam je še razkril: »Prva tekma na novih skakalnicah bo v spomladanskih mesecih, po zimski tekmovalni sezoni. Do takrat bodo nared vse najmanjše podrobnosti, kar je želja organizatorjev iz Zavoda Rdeča dvorana Velenje in SSK Velenje, ki bo še naprej ključni akter razvoja in tekmovalnega športa v eni od najuspešnejših baz mladinskih in mlajših članskih reprezentanc v Sloveniji in regiji.«