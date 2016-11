Z udarno zasedbo na francoski sneg

Dekletom je ni zagodlo vreme, moški smučarski karavani pač. A to ni potrlo slovenskih alpskih smučarjev, ki so minule tedne izkoristili za kakovosten trening. Kako so bili uspešni, bo jasno že od petka, ko bo francoski Val d'Isere gostil pet tekem svetovnega pokala. Med 2. in 4. decembrom si bodo sledili superveleslalom, smuk in veleslalom, v znamenju veleslaloma in slaloma pa bo tudi drugi vikend decembra. Ekipa za hitri disciplini se je vrnila iz Kanade, kjer so vnovič vadili v Nakiski, dobrih 100 kilometrov od Lake Louisa, kjer je bilo premalo snega za izvedbo tekem. »V Nakiski vsako leto naletimo na ugodne razmere, ki smo jih izkoristili po najboljših močeh. Nismo bili sami, tu so vadili tudi Italijani, Francozi, Kanadčani in Avstrijci, zato je bilo tudi nekaj primerjav,« je Peter Pen, šef ekipe za hitre panoge, pozitivno ocenil vadbo na tem koncu sveta. »Malce pa že pogrešam tekme in tekmovalnega duha. A proti naravi ne gre,« je odpoved tekem v Severni Ameriki komentiral Boštjan Kline. »Imeli smo tudi srečo z vremenom. Tik pred našim prihodom so odprli proge,« je Mariborčan dodal detajl s treninga v Kanadi, kjer je bil tudi Rok Perko, ki si je v kvalifikacijah že zagotovil nastop na petkovi tekmi.



Kranjec: Izvedba in rezultat



Na treningih je nove motive vnovič odkrival veteran v slovenski vrsti Andrej Šporn, ki se je pohvalil, da mu nova tehnika že prinaša boljše rezultate. »Komaj čakam, da se preizkusim na tekmi,« še pristavi Šporn, ki mu je novih moči (in želje po dokazovanju) vlilo 8. mesto na tekmi svetovnega pokala v Garmisch-Partenkirchnu konec januarja letos. Začetka tekmovanja se veseli tudi Martin Čater, ki je obžaloval, ker je odpadla tekma v Beaver Creeku. Na to mesto ga vežejo lepi spomini zavoljo 18. mesta pred slabim letom (5. decembra 2015). »Pretirane žalosti ni, moram se dokazovati tudi na drugih tekmah,« je odločen Čater, Miha Hrobat pa si bo moral prostor v ekipi še zagotoviti. S planiranjem se je v zadnjih tednih ubadal tudi Klemen Bergant, šef ekipe za tehnične panoge. Njegova varovanca Štefan Hadalin in Žan Kranjec sta mir in proge za trening našla na Kronplatzu, Hadalin pa je odšel na Norveško na tekme evropskega pokala. Kranjec prav danes odhaja v Courmayer, kjer bo tri dni treniral z italijansko reprezentanco. »Uvod v sezono je bil dober. Povsem realno je, da bi že na prihodnji tekmi presegel točkovni izkupiček minule sezone. A ne mislim na rezultat, ampak na izvedbo. Želim si, da odpeljem vrhunsko. Le na to sem osredotočen. Potem bosta prišla tudi uspeh in dober rezultat,« je mirno pojasnil.

Da bo mladim lažje



Smučarska zveza Slovenije in Ford oziroma podjetje Summit Avto, s katerega 47 vozili so člani SZS lani prevozili kar 1,5 milijona kilometrov, sta pripravila skupno akcijo Junaki gredo dlje. Zlati sponzor SZS se je obvezal, da bo z enim evrom nagradil vsako točko v svetovnem pokalu, s katero bodo slovenski alpinci in alpinke ter nordijci in nordijke presegli svoj lanski seštevek. Denar bo šel v sklad za štipendiranje obetavnih mladih zimskih športnikov, namenili ga bodo izbranima športnikoma, enemu iz alpske in enemu iz nordijske reprezentance.