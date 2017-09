Z rekordom do druge zmage in rumene majice

LJUBLJANA – Anže Lanišek je še en lep primer, kako ti lahko uspeh v smučarskih skokih okrepi samozavest in dodatno razpre krila. Potem ko se je 21-letni Domžalčan pred dvema tednoma v Hakubi prvič zavihtel na oder za najboljše smučarske skakalce, je v soboto slavil še krstno zmago med svetovno elito, potem ko je v Čajkovskem opravil z vso konkurenco v veliki nagradi FIS. Da nikakor ni bila naključna, je mladi član SSK Mengeš potrdil že včeraj, ko je še drugič zapored skočil na vrh in oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi poletne različice svetovnega pokala.

10.000 švicarskih frankov si je priskakal Anže Lanišek z zmagama v Rusiji

Na prvi tekmi v Čajkovskem, ki so jo ruski prireditelji po programu izpeljali na tamkajšnji veliki napravi, si je Anže pot do zmage tlakoval v finalu, v katerem je z najdaljšim skokom tekme (143 m), le poltretji meter krajšim od lanskega rekorda skakalnice Roberta Kranjca, preskočil kar devet tekmecev. »Po drugem nastopu sem takoj vedel, da bodo imeli konkurenti z njim težave, nisem pa si mislil, da bo zadostoval povsem za vrh. Odskok je bil pravzaprav popoln in tudi pristanek v telemark je bil v redu. Res sem zadovoljen in presrečen,« ni skrival navdušenja Lanišek, potem ko je v sobotnem finalu kot za stavo puščal za seboj tekmece. Po uvodni seriji je bil namreč s poskusom, dolgim 129 metrov, še deseti. Na zmagovalnem odru sta mu družbo delala domača matadorja Jevgenij Klimov (132 m in 137,5 m) in Denis Kornilov (136,5 m in 127,5 m), ki sta zaostala za 4,4 oziroma 6,6 točke. Zelo dobro se je odrezal tudi petouvrščeni Anže Semenič (138 m in 130,5 m), med dobitnike točk pa so ob odsotnosti najboljših Avstrijcev, Nemcev in Poljakov med našimi skočili tudi Rok Justin (128,5 m in 127 m/12. mesto), Robert Kranjec (128,5 m in 130 m/13.), Miran Zupančič (125,5 m in 124 m/19.) in Žiga Jelar (123,5 m in 124 m/21.), medtem ko je bil Jurij Tepeš (121 m/31.) za las prekratek.

Domen Prevc 8. in 14. V Stamsu pa sta bili dve tekmi za celinski pokal, na katerih sta bila najboljša Avstrijca Stefan Kraft in Daniel Huber. Od Slovencev je s 3. in 5. mestom največ točk osvojil Tilen Bartol. Med deseterico sta se ob njem prebila tudi Bor Pavlovčič (v soboto 5.) in Domen Prevc, ki je 8. mestu včeraj dodal še štirinajsto.

Na drugi preizkušnji v Čajkovskem, ki so jo zaradi premočnega vetra izpeljali na srednji skakalnici, je Lanišku že v uvodni seriji uspel izjemen nastop (109,5 m). Z njim je za kar šest metrov izboljšal lanski rekord naprave Norvežana Kennetha Gangnesa in si priskakal novo zmago, saj drugega »polčasa« zavoljo slabih razmer niti poskusili niso spraviti pod streho. Za Žabo, kakor pravzaprav vsi kličejo tačas najboljšega slovenskega skakalca, sta se včeraj z zaostankoma 10,6 oziroma 15,8 (!) točke zvrstila Japonec Junširo Kobajaši (105 m) in Klimov (103 m), med deseterico pa se je vnovič prebil tudi Semenič (103,5 m), ki je pristal na šestem mestu. Justin (100,5 m) je bil enajsti, Kranjec (96 m), Zupančič (95 m) in Jelar (95 m) pa so zasedli 22., 25. in 29. mesto. Tepeš (90 m/44.) je še drugič zapored ostal praznih rok.



Na ženskih tekmah za veliko nagrado FIS je bila minuli konec tedna razred zase japonska zvezdnica Sara Takanaši, ki je v svojo korist odločila obe tekmi v Čajkovskem, najbolje razpoložena Slovenka pa je bila Maja Vtič, ki je sedmemu mestu včeraj dodala še tretje. Obakrat se je med elitno deseterico prebila tudi Špela Rogelj (9. in 10.), točke pa so si od naših priskakale še Urša Bogataj z dvema 12. mestoma, Ema Klinec (15. in 29.) in Katja Požun, ki je po sobotnem spodrsljaju (32.) v drugo izvlekla 23. mesto. S tem se je spustil zastor nad ženski svetovni pokal na plastični podlagi, ki ga je osvojila Takanašijeva, najvišje uvrščena Slovenka pa je bila na koncu Rogljeva na osmem mestu, tik pred Vtičevo. Moška velika nagrada se bo nadaljevala 1. oktobra v Hinzenbachu, kjer bo v slovenski ekipi znova tudi Peter Prevc.

Lanišek ima 17 točk prednosti Anže Lanišek ima kot vodilni skakalec v veliki nagradi FIS zdaj 331 točk, 17 več kot drugouvrščeni Japonec Junširo Kobajaši. Na tretjem mestu je Poljak Dawid Kubacki (300), ki je - tako kot njegovi reprezentančni kolegi - po Hakubi izpustil tudi preizkušnji v Čajkovskem. Med elitno deseterico je od Slovencev tudi sedmouvrščeni Anže Semenič (165).