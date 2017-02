Z različno popotnico v Lahti

Slovenska ženska tekaška reprezentanca je na poti do Lahtija, prizorišča svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, nastopila še v Estoniji. V Otepääju je v prostem sprintu opravila še zadnjo generalko, po kateri ima največ razlogov za zadovoljstvo 21-letna Anamarija Lampič, ki je tekmo končala kot 15. »Mislim, da se forma vzpenja, upam, da bo do Lahtija ostalo tako. Sprint je v prosti tehniki, kar mi ni ravno všeč, ampak se bom potrudila in upala na dober rezultat. Nisem osredotočena le na sprintersko tekmo, želim si tudi dober rezultat na 10 km v klasiki, prav tako pa mislim, da imava s Katjo Višnar lepe možnosti na ekipnem sprintu. Morda to tekmo še najbolj nestrpno pričakujem, sicer pa kakšne posebne evforije po vrnitvi iz Južne Koreje ne čutim,« je pred začetkom svetovnega prvenstva v Lahtiju povedala nadarjena Lampičeva. »Pričakovanja so večja od prejšnjega svetovnega prvenstva,« pravi 21-letna Lampičeva, ki odhaja na svoje drugo svetovno prvenstvo. Zavoljo zmage v predolimpijskem Pjongčangu so zrasli apetiti javnosti, ki pozablja, da je bila konkurenca v Aziji zdesetkana pa tudi tehnika (klasika) pisana na kožo Lampičevi. Ne želimo zmanjševati pomena uspeha Slovenke na bodoči olimpijski progi, na to opozori kar sama. »V Koreji ni bilo najboljših tekmovalk. Rada bi zmagala tudi takrat, ko bodo zbrane vse najboljše punce,« Lampičevi ne manjka ambicij, uspeh je ni ponesel. Po vrnitvi iz Južne Koreje je nadaljevala treninge. »V Planici smo pred odhodom na sever dobro trenirali. Vidi se, da sem formo zadržala,« nadaljuje Anamarija, ki je vesela, da so Finci prvenstvo pripravili v Lahtiju, kjer so smučarski poligoni precej blizu. »To je dobro, bomo imeli tudi nekaj časa za druženje,« se veseli Lampičeva, ki je imela na začetku sezone precej težav s smučmi in formo, zdaj pa je slab začetek le še spomin.



Lampičeva ima pred uvodnim nastopim na Finskem sladke skrbi v nasprotju s prejemnico Bloudkove plakete Vesno Fabjan, ki se je zadnje tri tedne borila z bronhitisom in ji je vzelo precej moči. »Trenirati nisem mogla, načrti pa so se spreminjali glede na počutje. Čakaš in čakaš, tudi antibiotike sem zaužila,« je pred odhodom na Finsko dejala 31-letna tekačica, ki odhaja na svoje šesto svetovno prvenstvo. Na tem tekmovanju se je že spogledovala celo z medaljo v sprintu, spomnimo, na zadnjih olimpijskih igrah v Sočiju je osvojila bron. »To je bil tudi moj prvotni cilj v tej sezoni in zdaj se je zgodilo to,« obžaluje zdravstvene težave. »Ne vem, kakšna je forma. Upam, da bo servis pripravil vrhunske smuči. Letos še niso bile tako pripravljene,« je nadaljevala Vesna, ki se kljub vsem križem in težavam veseli nastopov. »Pritiska ni, morda sem se celo razbremenila. Kaj in kako bo, bomo videli na prizorišču,« je še pristavila Fabjanova, ki vso sezono vadi pod taktirko šefa panoge Marka Gracerja, druga dekleta in fantje pa pod taktirko italijanskega trenerja Stefana Saracca, ki mu Fabjanova že od začetka ni zaupala. Tudi med sezono se to ni spremenilo.