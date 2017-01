Wellinger zmagal, Tepeš na osmem, P. Prevc na devetem mestu

WILLINGEN – Nemec Andreas Wellinger je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v domačem Willingenu (147,5 in 135 m, 242,3 točke). Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (148,5 in 135,5 m, 242), tretji pa drugi Avstrijec Manuel Fettner (144,5 in 136 m, 241). Jurij Tepeš je bil kot najboljši Slovenec osmi (142 in 125,5 m, 221,7).

Peter Prevc je bil deveti (137,5 in 142,5 m, 218,5), Domen Prevc 25. (133 in 120 m, 187,5), Jernej Damjan 27. (133,5 in 118,5 m, 178,9), Cene Prevc pa 28. (129,5 in 119,5 m, 170,6).

Peter Prevc je bil s finalnim skokom zadovoljen.

V finale se nista uvrstila Anže Lanišek, ki je končal na 34. mestu (132 m, 96,4), in Anže Semenič, ki je bil 38. (129,5 m, 94,5).

Poljak Kamil Stoch je po štirih zaporednih zmagah osvojil peto mesto in ostal na prvem mestu v skupnem seštevku pokala.