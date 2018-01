Vse o slovenskih smučiščih na enem mestu

Lani zagnano spletno stran Slovenska smučišča so letos posodobili z aktualnimi informacijami, ki utegnejo zanimati smučarske navdušence. Na zemljevid so postavili vsa slovenska smučišča in jih opremili z najbolj bistvenimi in uporabnimi informacijami. Tako smučišča lahko primerjate med seboj po dolžini prog, številu naprav, ceni vozovnice in dodatni ponudbi, ki jo ima smučarski center.

Največjim devetim smučiščem (po dolžini prog) smo namenili še posebno pozornost in izdelali primerjalno analizo težavnosti prog, zasedenosti naprav, cene kilometra proge in izračunali, katero od njih je imelo v povprečju zadnjih petih sezon največ obratovalnih dni.

Vse o smučiščih tu

Za »velikih devet« so na voljo tudi informacije v živo, kjer v vsakem trenutku lahko preverite trenutno stanje snežne odeje, obratovanje naprav in njihov delovni čas ter vidite tridnevno vremensko napoved. Samo klik stran so tudi spletne kamere, prek katerih lahko preverite trenutne razmere na terenu in si tako v zadnjem trenutku olajšate izbiro smučišča, da bi si zagotovili kar se da ugodno in sončno smuko.