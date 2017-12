Vroči favorit bi kot oče študiral medicino

LJUBLJANA – Končno zmago na 66. novoletni turneji, na kateri bodo prve točke razdelili danes (16.30) v Oberstdorfu, bo branil poljski smučarski skakalec Kamil Stoch, ki pa si ne razbija glave z ubranitvijo zlatega orla. »Vsaka sezona je drugačna. Spreminja se raven skakanja, spreminjamo se tudi skakalci, zato je nemogoče pričakovati, da mi bo šlo – čeprav se bom spet trudil po svojih najboljših močeh – enako dobro kot v prejšnji zimi,« je 30-letni as iz Zakopanov opozoril pred uvodno preizkušnjo na napravi pod Senčno goro, na kateri je lani osvojil drugo mesto za avstrijskim šampionom Stefanom Kraftom. Mimogrede: najvišje uvrščeni Slovenec v Oberstdorfu je bil pred letom Cene Prevc, ki je na nedavnem državnem prvenstvu v Planici pristal komaj na 41. mestu. Pa se vrnimo k branilcu lovorike Stochu, ki je kot četrti v skupni razvrstitvi svetovnega pokala (za Nemcema Richardom Freitagom in Andreasom Wellingerjem ter Norvežanom Danielom Andrejem Tandejem) zagotovo znova v ožjem krogu kandidatov za osvojitev zlatega orla. Ker enega že ima v svoji vitrini, se bo povsem sproščeno podal v lov na drugega. »A to ni zadnji cilj na mojem seznamu. Osvojil bi rad čim več in postal eden od najboljših skakalcev v zgodovini,« je poudaril dvakratni olimpijski prvak iz Sočija 2014, ki je imel ob vzponih na svoji športni poti tudi padce.

Horngacher bolj človeški

»Vsi vrhunski športniki imajo svoje svetle in manj svetle trenutke, med seboj se razlikujemo po tem, koliko časa potrebujemo, da se izkopljemo iz krize,« je razložil Stoch, ki mu je po dveh slabših zimah v prejšnji na vrh pomagal novi trener poljske reprezentance, Avstrijec Stefan Horngacher. »Težko je govoriti o razlikah med trenerji, vsak ima pač svoj način dela. Morda je Stefan nekoliko bolj človeški,« je poljski zvezdnik povedal o Horngacherju, ki verjame, da lahko Stoch ponovi uspeh. »Kdor enkrat osvoji turnejo, jo zagotovo lahko tudi drugič. Vendar pa ima to tekmovanje svoje zakonitosti in videli bomo, kaj vse bomo doživeli tokrat,« je omenil 48-letni Avstrijec, ki vlogo udarnih favoritov – podobno kot mnogi drugi poznavalci skokov – prepušča Nemcem s Freitagom na čelu. Nosilec rumene majice, ki bi lahko postal prvi nemški skupni zmagovalec turneje po Svenu Hannawaldu (2001/02), je na uvodni novinarski konferenci, ki so jo zaradi velikega zanimanja domačih medijev izvedli štiri ure pred načrtovanim začetkom, poudaril, da pritisk nanj ni nič večji kot običajno. »Sem v dobri in stanovitni formi, v Oberstdorf sem pripotoval z nasmehom,« je dobro razpoložen Freitag, ki obožuje hitrost in motorje, na potovanjih pa si čas krajša tudi s kitaro, na katero najraje zaigra uspešnico Nothing Else Matters skupine Metallica. Po končani športni poti pa bi rad – tako kot njegov oče Holger Freitag, svojčas tudi uspešen skakalec z eno zmago v svetovnem pokalu iz Harrachova 1983 – študiral medicino in postal zdravnik.