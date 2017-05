Vratar risov Krošelj: Delujemo utrujeno

PARIZ – V 3. krogu skupine B na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju je Slovenija izgubila proti Norveški s 5 : 1. V ospredju je bila zelo slaba igra risov v prvi tretjini, ko so si nakopali zaostanek treh golov, ki ga je bilo nemogoče nadoknaditi.

Vratar Gašper Krošelj, ki je tokrat v igro vstopil po usodnih prvih 20 minutah, je povedal: »Težko rečem, kaj je narobe. Morda imamo tremo, strah pred čim, morda nismo več tisti avtsajderji kot nekdaj, da bi lahko igrali povsem sproščeno. Včasih nismo imeli česa izgubiti in smo igrali, kot smo. Zdaj pa nas vsi jemljejo resno, vključno mi sami. Vemo, da lahko zmagujemo. Mogoče je v tem razlika.« Pričakovanja so bila povsem drugačna. »Upal sem, da bomo danes začeli bolje in da bo Matija Pintarič imel lažje delo. To se ni zgodilo, igralci mu niso kaj prida pomagali. Enako se je zgodilo na prvih dveh tekmah na tem turnirju, ko sem bil jaz v vratih. Kot kaže, bomo morali nekaj spremeniti. Tokrat sem prišel v vrata pri izidu 3 : 0, v takem primeru vratar nima ničesar izgubiti. Naši igralci so takrat bolj pritisnili, oni pa so malce popustili. Poskusili smo s presenečenjem kot proti Švici, a se ni izšlo,« je dejal Krošelj.

Čuvaj mreže se je v analizi dotaknil glavnih razlogov za slabo odprtje dvoboja z Norvežani: »Pozna se, da ni bilo v ekipi Jegliča, ki je pomemben člen udarnega napada. Videti je bilo, kot da smo bili vsi malce utrujeni, čeprav je bil vmes dan odmora. Noge so bile težke, nismo bili lahkotni od začetka. Običajno potrebujemo tretjino in pol, da stvari stečejo. V zadnjem mesecu smo bili v štirih različnih državah, en teden v Rusiji. Morda se nam poznajo dolge priprave, naporni treningi, potovanja ... Vsaj jaz se počutim, kot da sem že prišel utrujen na turnir.«