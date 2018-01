Vnuka hočeta več od zmajev

LJUBLJANA – V premierni sezoni hokejistov SŽ Olimpije v alpski ligi smo že priča prvemu pretresu tik pred koncem rednega dela tekmovanja. Vodstvo kluba je izreklo nezaupnico trenerju Andreju Brodniku, njegov naslednik je Jure Vnuk. Po treh dneh negotovosti sta včeraj pred novinarje s pojasnili stopila predsednik kluba Tomaž Vnuk in njegov mlajši brat v vlogi prvega moža stroke. »Pred sezono smo si zadali tri cilje, to so naslov pokalnega prvaka, naslov državnega prvaka in uvrstitev v končnico alpske lige. Prišli smo v obdobje, ko smo v klubu začutili, da se nam ti cilji izmikajo (pokalni naslov so izgubili že septembra, op. p.), zato smo se odločili za zamenjavo trenerja. Brodnik je svojo vlogo odigral korektno, v skladu s pričakovanji, žal pa se igralci niso pravilno odzvali na njegov način vodenja. Mislim, da smo odločitev o zamenjavi sprejeli pravočasno,« je povedal Tomaž Vnuk, ki je zavrnil namigovanje o favoriziranju štiri leta mlajšega brata. Ta je doslej delal z najmlajšimi selekcijami v klubu. »Jure Vnuk ima v klubu pogodbo še za dve leti, dodali smo le aneks za člansko ekipo. S to odločitvijo se je postavil na prepih, do tega trenutka je imel precej gotovo službo, pri članih pa vemo, kako to je. Jure Vnuk je imel v klubu položaj zagotovljen kot trener mlajših selekcij. Zato sem ga prej prikrajšal za položaj kot mu ga omogočil,« je pojasnil prvi mož zmajev, ki je še razkril, da je Jureta podprl strokovni svet kluba, ki ga sestavljajo trenerji (Ildar Rahmatulin, Igor Beribak, Andrej Hebar st. in Dušan Lepša), uživa pa tudi podporo glavnega sponzorja (Slovenske železnice) in kajpada blagoslov starejšega brata.



»Kar dolgo sem se odločal in dvakrat premislil, ker se res izpostavljam. Ni bilo nepotizma, prej obratno, saj se počutim bolj oškodovanega kot da bi mi brat priskrbel položaj. V profesionalnem športu sem že bil in prepričan sem, da lahko pokažem dober rezultat,« je dejal Jure Vnuk in še poudaril: »Počutim se zrelega, drugače tega ne bi prevzel. A ne mislite, da v mlajših kategorijah delo ni odgovorno. Dobro sem ga opravil in imamo nekaj zelo dobrih letnikov. Delal sem že tudi s člani, resda v eksotičnih hokejskih državah, kot sta Turčija in Makedonija, a imam tudi te izkušnje.« In njegova prva naloga? »Spoštovanje je treba dvigniti na višjo raven. To je prva tema, druga je disciplina na in ob igrišču, tretja pa odgovornost. To bom strogo zahteval. Sem zmagovalen tip in ne bi stopil v to garderobo, če ne bi verjel, da lahko dosežem zmage. Tu bo velik preporod pri pristopu, pri treningih in tekmah, pričakujem pa tudi rezultat,« je odločen Jure Vnuk.

Redkobesedni Brodnik "Spoštujem odločitev vodstva kluba. Nasledniku ekipo predajam na mestih, ki vodijo v končnico alpske lige," je bil kratek odziv bivšega trenerja zmajev Andreja Brodnika, ki še razmišlja, ali bo nadaljeval delo v HK SŽ Olimpija. Vsekakor namerava ostati v hokeju.