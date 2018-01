Vnuk potrdil brata za trenerja

LJUBLJANA –Iz pisarne hokejistov SŽ Olimpije je včeraj prišla pričakovana vest o odločitvi vodstva kluba, da v nadaljevanju sezone člansko moštvo v alpski ligi in državnem prvenstvu vodi Jure Vnuk, ki je nasledil Andreja Brodnika. Ta je še eden v vrsti strokovnjakov, ki so spoznali, kako suh in trd zna biti trenerski kruh. Ko je lani poleti startala članska zasedba HK Olimpija po neslavnem propadu HDD Olimpija, je predsednik kluba Tomaž Vnuk, sicer Juretov starejši brat, vlogo vodje strokovnega vodstva zaupal nekdanjemu soigralcu Brodniku, ki je prej delal z mlajšimi selekcijami v HK Olimpija. Ob postopni rasti kluba in članskega moštva na vseh ravneh so za glavna cilja postavili uvrstitev v končnico alpske lige, ki je sedem tekem pred koncem rednega dela praktično zagotovljena, in boj za naslov državnega prvaka z Jeseničani, kar še pride na vrsto spomladi. Prepričljivi porazi zmajev v dvobojih s Sij Acroni Jesenicami (v AL pet porazov in ena zmaga) in prevelika nihanja v tekmah z nekaterimi slabšimi tekmeci so Tomaža Vnuka prepričali, da je potrebna korenita sprememba. Kot je znano, je v športu prvi odgovorni glavni trener, zato je tokrat račun plačal Brodnik. Njegov pomočnik Matej Hočevar bo prvi asistent tudi novemu šefu. Iz zmajevega gnezda so še sporočili, da bosta brata Vnuk skupaj z igralci na voljo za izjave danes. Triinštiridesetletni Jure, nekdanji reprezentant ter član Olimpije in Jesenic, ki je igralsko kariero končal leta 2008, je bil doslej v SŽ Olimpija odgovoren za delovanje najmlajših selekcij, pred leti pa je kratek čas pomagal pri razvoju hokeja v Turčiji. Zdaj je dobil prvo priložnost za uveljavljanje doma, v debiju na klopi zeleno-belih je v nedeljo doživel poraz v Salzburgu. SŽ Olimpija je trenutno šesta v alpski ligi in je zanesljivo na poti v končnico tekmovanja. V soboto bo gostovala pri italijanskem Vipitenu, ki ga vodi slovenski trener Ivo Jan.



Znani polfinalisti DP Nastop v polfinalu hokejskega državnega prvenstva sta so zagotovila ECE Celje in Triglav, ki sta tudi v povratnih četrtfinalnih tekmah premagala MK Bled oziroma Playboy Slavijo. Tretji polfinalist bo znan po današnji povratni četrtfinalni tekmi med Olimpijo in Mariborom; prvo tekmo so Ljubljančani na Štajerskem dobili s kar 15:2. Sij Acroni Jesenice so si s prvim mestom po rednem delu DP priborile status ekipe, ki bo v igro vstopila šele v polfinalu. Jeseničani se bodo v polfinalu pomerili s Celjani, Kranjčani pa z zmagovalcem para SŽ Olimpija – Maribor. Polfinale, tudi tega bodo igrali po sistemu boljši iz dveh tekem, bo na sporedu v začetku februarja.