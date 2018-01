Viroza upočasnila mrkopaljsko strelo

OBERHOF –No, viroza najboljšega slovenskega biatlonca Jakova Faka, s katero se je bojeval pred novim letom, očitno ni bila tako nedolžna in lahke narave. To se je pri tekaškem delu videlo tudi na preizkušnjah za svetovni pokal v nemškem Oberhofu, kjer je Mrkopaljčan po sedmem mestu v sprintu na sobotni zasledovalni preizkušnji osvojil končno enajsto mesto. Še posebno v zadnjem krogu so Jakova Faka bolele noge, ni bilo moči za držanje ritma ali celo kakšen pospešek, epilog pa je bilo nazadovanje s 7. na 11. mesto. V zasledovanju na 12,5 km je sicer zmagal Francoz Martin Fourcade, posamično že 67. v karieri, na letošnjih desetih preizkušnjah pa ni umanjkal z zmagovalnih stopničk (po štiri prva in druga mesta, dve tretji). Biatlonska legenda je tokrat za šest sekund in tri desetinke ugnal 24-letnega Norvežana Johannesa Thingnesa Bøja, ta je zgrešil kar tri strele, Fourcade enega, starejši brat, 29-letni Tarjei Bø, pa je na tretjem mestu za zmagovalcem zaostal za 30,9 sekunde. Fak je zgrešil en strel, za francoskim zvezdnikom zaostal za 1:33,5 minute, zaradi popolnega okrevanja pa tudi ni nastopil v nedeljski štafeti. »Bilo je zelo težko, predvsem v zadnjem krogu, kar se je tudi videlo, saj sem izgubil nekaj mest. To se mi, če sem vsaj približno dobro pripravljen in se dobro počutim, po navadi ne dogaja. S streljanjem moram biti zadovoljen, s tekom ne. Pri zadnjem strelu, ki sem ga zgrešil v ležečem položaju, pa sem želel že zapustiti strelišče, še preden sem do konca sprožil. To je bila otroška napaka, ki se ne bo več ponovila. Glede na to, da sem pred odhodom v Oberhof treniral le štiri dni, menim, da moram biti zadovoljen, tudi z vidika, da sem bil pred tem bolan,« je bil samokritičen udarni slovenski mož, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala še vedno na tretjem mestu (Fourcade 552 točk, J. T. Bø 514, Jakov Fak 372). Klemen Bauer je bil na sredini zasledovalne tekme že 24., a po petih zgrešenih strelih je ponovil 39. mesto iz sprinta. Slovenija v postavi Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Lenart Oblak je v štafetni tekmi zasedla 12. mesto in s tem izpolnila normo za OI v Pjongčangu, na vrhu pa so se od prvega do tretjega mesta porazdelile Švedska, Italija in Norveška. Zasledovalno tekmo biatlonk je dobila Slovakinja Anastasija Kuzmina, druga je bila Italijanka Dorothea Wierer, tretja pa Ukrajinka Vita Semerenko. V štafeti so slavile Francozinje, prehitele so Nemčijo na drugem mestu, na tretjem pa Švedsko. Svetovni pokal se bo sicer ta konec tedna nadaljeval v Ruhpoldingu.