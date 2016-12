VIDEO: Žejni Domen Prevc s to potezo nasmejal severnjake

Vsak zmagovalec lahko pričakuje, da bo pod nos kmalu dobil mikrofon in kakšno vprašanje. A Domnu Prevcu niti komuniciranje z novinarji ne dela večjih skrbi.

Pred kratkim, ko je zmagal v Ruki na Finskem , mu je novinar čestital in ga povprašal, kako je bilo, najmlajši od bratov Prevc pa mu ni takoj odgovoril, ampak si je kar precej časa vzel za pitje vode in potem še soka. Posnetek je sicer zmontiran tako, da je videti, da ga je Domen res pustil čakati, a ko ga je novinar v šali vprašal, ali se pripravlja na kontrolo dopinga, mu je Slovenec s nasmehom odvrnil, da to drži. Glede na to, da je moral odgovarjati tudi drugim medijem, ni prav nič nenavadnega, da se je moral odžejati, zato mu severnjaki tega niso zamerili.

Kolikor nam je uspelo razbrati, so Norvežani zapisali, da je Domen Prevc pač žejen uspehov, zato si je po zmago privoščil dve plastenki pijače.

