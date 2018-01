VIDEO: Zastal nam je dih: tako je padel Peter Prevc

ZAKOPANE – Peter Prevc je na ekipni tekmi za svetovni pokala v Zakopanah na Poljskem v drugi seriji padel, vendar se na srečo ni poškodoval. Slovenija je zasedla šesto mesto, na prvih treh mestih pa so bile Poljska, Nemčija in Norveška.

Slovenske barve so branili še Žiga Jelar, Anže Semenič in Timi Zajc, ki bodo nastopili še na nedeljski posamični tekmi, na kateri bo skakal še Domen Prevc.

Peter Prevc je v troboju za četrto mesto s 133,5 m sicer presegel daljavi Džunšira Kobajašija (130 m) in Stefana Krafta (131,5), vendar je kmalu po pristanku nekoliko izgubil ravnotežje, prekrižala sta se mu prednja dela smuči in je padel. Na srečo je takoj vstal, vendar je dobil zelo nizke ocene in Avstrija ter Japonska sta končali pred Slovenijo.

»Ne počutim se najbolje. Vse, kar boli, je sicer ponos, a ni dobro, da pri dobrem skoku padeš. To se, žal, lahko zgodi pri našem športu. Pri pristanku sem bil malo nepazljiv in sem se prehitro znašel na tleh. Sicer pa so bili moji skoki na kar zelo visoki ravni. Boljši kot včeraj, pa že včeraj ni bilo slabo. Vsa ekipa je danes spodobno oddelala svojo nalogo. Pokazali smo dobro predstavo in s tekme gremo lahko vsi zadovoljni, le mene malo boli ponos,« je po ekipni tekmi povedal Peter Prevc.

O nedeljskem nastopu pa je povedal: »Jutri nič ne bom prehiteval, nič ne bom evforičen. Lepo se bom zbral za vsak skok posebej, počasi bom poskušal napredovati, uživati v zraku ter trdno in varno pristati. Skakalnico so prenovili spodaj, doskočišče je malo bolj razpotegnjeno. Toda skakalnica je dobra toliko, kot si dober ti.«

Slovenski trener Goran Janus ni bil tako zadovoljen kot prejšnjo nedeljo na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu. »Danes je dobro predvsem to, da se Peter ni poškodoval pri padcu. Sicer pa je naredil dva dobra skoka, tudi Timi v prvi seriji in Žiga v finalu, Anže pa je pokazal dva povprečna nastopa glede na njegovo trenutno pripravljenost. Danes je bilo šesto mesto realen rezultat. Jutri si želimo, da bi vsi osvojili točke in čim višje uvrstitve, kar jim bo uspelo z dobrimi skoki,« je napovedal Janus, ki je v petek po kvalifikacijah določil ekipo za olimpijske igre.

V njej bodo Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Timi Zajc. Ta je v dvoboju premagal Domna Prevca in se tako pri 17 letih uvrstil na svoje prve olimpijske igre. »Danes sta bila oba moja skoka kar zelo dobra. V drugem sem na mizi naredil manjšo napako. V zadnjih dveh tednih sem treniral v Planici, testiral sem nekaj nove opreme, predvsem drese, pilil sem tehniko, predvsem pa sem se poskušal spočiti. Včeraj mi z ramen ni padlo breme. Niti nisem imel v mislih, da bi se moral uvrstiti na olimpijske igre. To je le nagrada. Jutri si želim pokazati dva dobra skoka, kot je bil današnji v prvi seriji,« je povedal Zajc.