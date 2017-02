VIDEO: Tako je Tina Maze pela za Ilko Štuhec

ST. MORITZ – »Ilka je opravila odlično delo. Čeprav ji ni uspela vožnja brez napak,« je v komentiranju za Eurosport dejala Tina Maze. »Če Sofia Goggia ne bi napravila napake, bi bilo vse skupaj še toliko bolj napeto.«

Mazejeva je priznala, da je dejstvo, da smukaško zlato ostaja v slovenskih rokah, za Slovenijo izjemnega pomena. »Ilka dela na enak način, kot sem jaz. To je zelo pomembno tudi zanjo. Že leta dela dobro, se bori. Za sabo ima veliko poškodb in letos ji je uspelo. Dokazala je, da je izjemno konstantna.«

Tina Maze, ki je tekmo spremljala v živo, si je ogledala tudi slovesno podelitev cvetja. Na twitterju je celo objavila posnetek, na katerem je mogoče slišati, da se ni mogla upreti prepevanju slovenske himne.

The #downhillcrown stays in #ifeelsLOVEnia. The #stöcklis are flying on #homeground! Congratz @ilkastuhec. Singing from the other side. pic.twitter.com/rRxM2r9HAG