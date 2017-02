VIDEO: Tako je Ilka Štuhec potrdila, da je smukaška kraljica

ST. MORITZ – To je vožnja Ilke Štuhec, s katero je danes v švicarskem St. Moritzu osvojila naziv svetovne prvakinje v smuku - (tekme sicer še ni konec, a na startu so tekmovalke, ki skoraj zagotovo ne morejo pripraviti tako velikega presenečenja, da bi premagale Ilko).

Prvi odziv simpatične Štajerke so bili kriki in nasmeh do ušes. Opazili smo tudi solze sreče, ko je objela članico svoje ekipe Anjo Šešum.

Prve odzive nove svetovne prvakinje v smuku preverite tukaj

Na posnetku je videti še nekdanjo smučarko Špelo Pretnar, ki je v trenutku, ko je v cilj pripeljala Ilka, zavpila: »To!«

Slovenija je s tem nastopom postala prava smukaška velesila, saj je zadnji naslov svetovne prvakinje osvojila Tina Maze.