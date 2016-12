VIDEO: Ste videli, kako je včeraj letel najstniški Prevc? Potem je povedal, kaj mu že malce preseda

ENGELBERG – Karavana smučarjev skakalcev je za tekmi svetovnega pokala zavila tudi v osrednjo Švico. Engelberg oziroma skakalnica Gross-Titlis pa je oba dneva prinesla srečo trenutno prvemu slovenskemu matadorju Domnu Prevcu. Sedemnajstletnik je bil uvodnega dne drugi, včeraj pa je svoj višji razred potrdil še s suvereno zmago, že četrto v tej sezoni in skupno v karieri ter 63. posamično moško za slovensko skakanje. Obe tekmi sta sicer minili v za skakalce neugodnem vetru v hrbet, poleg tega je bil konec naleta letos za orle drugačen. Mizo so namreč skrajšali za štiri metre, jo tudi dvignili za dva, zato so morali skakalci odriv na njej zelo natančno izračunati, drugače je pri skoku sledila katastrofa v metrih.

Ste videli, kako je letel?



Včeraj je tako Domen Prevc, ki poleg letenja navdušuje z brezhibnim pristankom v telemark, zmagal s skokoma 144 m, to je bil rekord skakalnice, in 141,5 metra, zbral 305,9 točke, in za 12,1 točke ugnal Poljaka Kamila Stocha (143,5 in 141,5 m, 293,8). Tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft (138,5 in 138 m, 283,1). »Uspel mi je en izjemen skok, drugi niti ni bil tako popoln, odskok ni bil najboljši. Sem pa imel odlične razmere za letenje. Morebiti sem v očeh drugih favorit za novoletno turnejo, a sam sem še vedno isti fant, kot sem bil. Rad skačem daleč, ko je položaj pravi, ko se gre daleč. Sem pa tokrat daleč lažje pristal pri prvem, rekordnem skoku, brez težav namreč. Iz vsake stvari, tudi pri skokih, lahko potegnemo kaj dobrega, iz tega lahko črpamo za naprej. Po resnici povedano, pa mi vse te slovesnosti po uvrstitvah na stopničke že kar malce presedajo, vem namreč, kaj je po zmagi še za postoriti,« je včerajšnjo zmago ocenil Domen Prevc. Glavni slovenski trener Goran Janus pa je menil: »Užival sem v tekmi. Bila je lepa, trije naši so dobili točke. Pri Domnu bi v drugi seriji tudi brez odločitve žirije naletno mesto prestavil navzdol. Je tako, kadar je forma, ti preprosto vse uspeva, če ne, je seveda popolnoma drugače. Pri Petru pa je tako, da po treh letih ni bil v točkah svetovnega pokala. A do novoletne turneje imamo dovolj časa, zdaj se je treba spočiti in zbrati. Treninga bo veliko, upam, da bomo od njega tudi kaj odnesli. Jaz sem miren, ne vidim težav.« Domen Prevc tudi še naprej prepričljivo vodi oziroma je še povečal prednost v svetovnem pokalu; ima 540 točk, drugi Norvežan Daniel-André Tande jih ima 382.

