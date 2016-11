VIDEO: Stare nad poljskega sodnika: Ti baraba, Jelko, drži me!

KUUSAMO – Poročali smo že, da je sedemnajstletni Domen Prevc zmagal na uvodni tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Kuusamu na Finskem, kar je njegova prva zmaga v tem tekmovanju. Serijski zmagovalec pretekle zime Peter Prevc in branilec velikega globusa je bil po vodstvu v prvi seriji in po padcu v finalu tretji.

Veliko pozornosti in smeha je s svojim komentiranjem na petkovi tekmi ponovno požel strokovni komentator Andrej Stare. Ker je Petru sodnik iz Poljske kljub odličnemu skoku prisodil najslabšo oceno, ga je Stare označil za barabo, sokomentatorja Jelka Grosa pa celo prosil, naj ga drži za roke, da Poljaku morda še kaj ne naredi.

Komentatorska legenda, ki ji pač ni para.