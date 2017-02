VIDEO: Še ena nesreča smučarja, po padcu ni mogel dihati

ST. MORITZ – Po tistem, ko smo poročali o strahovitem padcu smučarke Mirjam Puchner na treningu smuka, je v javnost prišel še en posnetek grdega padca.

Na superveleslalomu, na katerem je zmagal Kanadčan Eric Guay , se je ponesrečil Monačan Olivier Jenot. Pri zadnjem skoku in veliki hitrosti ga je obrnilo, tako da je v snegu pristal na hrbtu, pri tem pa se je očitno hudo poškodoval. Na mestu nesreče je bila po poročanju avstrijskih portalov potrebna intubacija, da so mu dihanje omogočili s cevko oziroma mu tako sprostili dihalne poti, potem pa so ga na nosilih dvignili v helikopter in odpeljali v bolnišnico. Kako hude so njegove poškodbe, še ni jasno.

Poglejte si posnetek padca: