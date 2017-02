VIDEO: Prevc daleč najboljši v kvalifikacijah v Saporu!

SAPORO – Peter Prevc se je na kvalifikacijah v Saporu odlično odrezal in kar za 10 metrov preskočil vse tekmovalce. Skočil je 138 metrov.

Da je bil njegov skok izjemen, je dejal tudi športni novinar Eurosporta. Poglejte si sami in presodite, ali se morajo Petrovi konkurenci tresti hlače ...

V kvalifikacijah so bili uspešni vsi Slovenci, saj so se na tekmo uvrstili Anže Semenič (8. ocena; 125,5 metra), Anže Lanišek (9.; 123,0 m), Jernej Damjan (19.; 117,0 m), Jurij Tepeš (24.; 116,5 m) in Cene Prevc (31.; 113,0 m).