VIDEO: Nima sreče! Vonnova znova končala v zaščitni ogradi

CORTINA D'AMPEZZO – Švicarka Lara Gut je zmagovalka smuka za svetovni pokal v italijanski Cortini d'Ampezzo, na drugem mestu je pristala Italijanka Sofia Goggia, tretje mesto je osvojila trenutno najuspešnejša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec.

No, smukaška proga v Cortini d'Ampezzo ni bila pisana na kožo Lindsey Vonn, ki je po padcu na petkovem trenignu tudi na tekmi na istem zavoju pristala v snegu in zaščitni mreži, obakrat brez posledic. »Boli me hrbet, čutim tudi bolečine v roki, a za zdaj je vse v redu,« je za tuje medije pojasnila po tekmi.