TUDI TO SE ZGODI

KÖLN – Slovaška, Slovenija ... Še vedno je kar precej tistih, ki nas ne ločijo. Očitno tudi Nemcem na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne skupine nič ni jasno. Na ledeni ploskvi so se znašli Slovaki, ob himni pa so jim zavrteli Prešernovo Zdravljico. Fantje so se med seboj le spogledovali, navijači, zavedni Slovaki, pa noreli ...

