VIDEO: Naježili se boste: to je zakulisje zadnje Tinine tekme

Slovo Tine Maze je odmevalo po vsem svetu, Eurosport pa je imel celo to možnost, da je spremljal Tino v zaodrju Zlate lisice in pripravil posnetek, ob katerem se boste gotovo naježili. Označil jo je za nesporno snežno kraljico. Tina je ekipo sprejela v stanovanju, kjer se je pripravljala na zadnjo tekmo v svoji karieri.

Spregovorila je tudi njena sestra Maja, ki je dejala, da se Tina na svoji zadnji tekmi v Meribelu verjetno še ni bila pripravljena dokončno posloviti od smučanja, ker se je bala, kaj se bo zgodilo po tem. » Ko smučaš, delaš to vsak dan, to je vse, o čemer razmišljaš. Mislim, da je to zadnjo tekmo potrebovala zase, da se je poslovila, da je dojela, da je to poglavje zaključeno.«

Nihče ni vedel, kako bo potekal zadnji spust

Tina je povedala tudi, da ji je bila očitno številka 34, ki jo je dobila za zadnji spust v svoji karieri, namenjena, saj bo letos praznovala svoj 34. rojstni dan. »Ker nisem imela dovolj treningov, je bilo težko dojeti in razumeti vsak zavoj. Ljudje so bili zmedeni, niso vedeli, kaj bom naredila, a sem želela, da je tako.«

Njena sestra je še povedala, da je bilo težko spremljati Tinino poslovilno tekmo. »Občutki so bili mešani. Zadelo me je, da je to zadnjič, da se bo spustila, jaz pa bom kričala in navijala. Bilo je zelo čustveno.«