VIDEO: Mayweather ostaja nesporni prvak, vrača se v penzijo

LAS VEGAS – Boksarski šampion Floyd Mayweather je zmagal v dolgo pričakovanem dvoboju proti prvaku mešanih borilnih veščin Connorju McGregorju.

Mayweather je v Las Vegasu v polni dvorani T-Mobile po desetih rundah s tehničnim nokavtom premagal McGregorja.

Borec iz kletke, razvpiti Irec McGregor, je poskušal po boksarskih pravilih premagati svojega idola iz mladih let Mayweatherja, nespornega vladarja velterske kategorije, toda na koncu je ameriški boksarski šampion le slavil. Štiridesetletni Mayweather se je sicer vmes že upokojil, a ga izzivanje 29-letnega McGregorja ni pustilo mirnega. Vrnil se je v ring in zabeležil še svojo 50. zmago, ob tem pa nima niti enega poraza.

McGregor je dvoboj začel zelo pogumno in navdahnjeno, Mayweather je stvari v svoje roke vzel v četrti rundi. Do konca dvoboja je bil boljši borec, vidno utrujenega Irca pa je »dokončal« z dvema dobro odmerjenima in močnima krošejema. Sodnik Robert Byrd je posredoval in razglasil tehnični nokavt. McGregor je prvič nastopil po boksarskih pravilih in se je pokazal v zelo lepi luči, so si bili enotni boksarski poznavalci.

Ponovno v pokoj

Mayweather bo po tem dvoboju spet šel med športne upokojence, po njegovih besedah zdaj za vedno. Njegova statistika je impresivna, ima 50 zmag in nič porazov, za eno zmago ima boljšo statistiko kot legendarni boksar težke kategorije Rocky Marciano.

Američan je po dvoboju bogatejši za približno 200 milijonov ameriških dolarjev, s čimer je mejo zaslužka z boksom približal milijardi dolarjev. McGregor, še pred štirimi leti brezposeln vodovodar, ki je danes eden največjih zvezdnikov borilnih veščin, naj bi za obračun z Mayweatherjem dobil okrog 100 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.