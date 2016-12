VIDEO: To je najbolj gledani posnetek Domna Prevca

Mladoletni zvezdnik smučarskih skokov Domen Prevc bo tudi ta konec tedna kazal, iz kakšnega testa je. Skakalna karavana se je namreč preselila v Lillehammer.

Smo pa na spletu pobrskali po njegovih posnetkih in ugotovili, da ima na youtubu največ ogledov posnetek njegovega skoka iz Titisee-Neustadta 11. marca letos, ko je pristal pri 148 metrih in tako izenačil rekord skakalnice. Kljub daljavi s skokom zaradi nekaj težav pri pristanku ni bil zadovoljen, čeprav se je uvrstil na prvo mesto. To ni bila tekma, temveč kvalifikacije, naslednji dan pa je tekmo končal na četrtem mestu. Njegov brat Peter je bil drugi.

Posnetek so na splet naložili Poljaki.