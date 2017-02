VIDEO: Ilka o pogovoru s Tino pred zlato tekmo

ST. MORITZ – Ne le Vail in Beaver Creek z letnicama 1989 in 2015 ter Schladming 2013 in Garmisch-Partenkirchen 2011, z zlatimi črkami bosta v anale nastopov slovenskih alpskih smučarjev na svetovnih prvenstvih zapisana tudi letnica 2017 in Sankt Moritz.

Za nov velik uspeh je zaslužna Ilka Štuhec, ki je v nedeljo slavila zmago na smukaški progi Corviglia. »Počutim se res zelo dobro in sem počaščena, da sem lahko obdržala zlato kolajno doma. Nismo velika država, imamo pa res veliko dobrih športnikov,« je po tekmi razlagala nova smukaška svetovna prvakinja na novinarski konferenci v medijskem središču Salastrains.

Štajerci na youtubu tako praznujejo.

Eno od vprašanj voditelja novinarske konference se je nanašalo tudi na Tino Maze in ali sta se kaj pogovarjali pred tekmo. Brez omembe Črnjanke v Švici seveda ne gre, kajti najuspešnejša slovenska alpska smučarka vseh časov je najbolj prepoznaven simbol Slovenije, kot sodelavka mreže Eurosport pa je v delovanje prvenstva tudi profesionalno vpeta.

Veliko pomeni tudi Tini

»Tik pred tekmo se nisva pogovarjali, sva se pa srečali prej in mi je povedala, da naj na vsak način zlata kolajna ostane doma. Tako da, verjetno to, da sem ubranila njen dosežek, pomeni veliko tudi njej,« je novinarsko radovednost potešila 26-letna Štuhčeva.

Kot trikratna zmagovalka smukaških tekem za svetovni pokal v tej sezoni se nekako zdi, da je logično, da je Štuhčeva postala zmagovalka še na prvenstvu: »Res je, lahko bi to dejali. Vsekakor nisem šla na start s kakšno posebno lahkoto, saj sem čutila precej večji pritisk kot, denimo, na običajnih tekmah svetovnega pokala. Vendar pa sem nekaj minut pred nastopom začutila, da postajam spet tista jaz in da sem pripravljena pokazati najboljše, kar znam.«

Pred začetkom sezone Štuhčeva v svetovnem pokalu in na največjih tekmah še ni stala na odru za zmagovalke. Že decembra se je to spremenilo z osvojenimi tremi smuki in alpsko kombinacijo. Nato je sledil še zadnji konec tedna pred SP, ko je osvojila še tretje mesto na smuku in zmago na superveleslalomu. Britanskega novinarja z močnim škotskim naglasom je zanimalo, kakšni so bili občutki ob vsem tem.

Novi občutki

»Res je drugače in se tako še nisem počutila nikoli prej. Nekaj novega se je začelo dogajati in morala sem se naučiti, kako se spopadati s temi novimi občutki. Ni bilo lahko, moram priznati, ampak v tem trenutku občutim le veliko olajšanje in veselje,« je odgovorila nova slovenska junakinja, ki se je z zmago na SP v alpskem smučanju pridružila Tini Maze in Mateji Svet.

Za dosežke Štuhčeve so zaslužni tudi člani njene majhne samostojne ekipe, v kateri so njena mama Darja Črnko, trener Grega Koštomaj in kineziologinja Anja Šešum.

»Mislim, da zelo težko opišem vso podporo, ki mi jo nudi mama. Po moji poškodbi sva začeli delati skupaj. Če se spomnim najslabših časov, ko nisem imela toliko podpornikov kot zdaj, in kam sva dejansko prišli, lahko rečem, da je vse skupaj res čudovito. S trenerjem se poznava že kar nekaj časa, sodelujeva pa zadnji dve leti. Zanj lahko rečem, da je res garač, kot smo vsi. Moja kineziologinja je tudi moja terapevtka in prijateljica. Smo nekaj prav posebnega, trudimo se biti zelo profesionalni, a smo hkrati vsi tako zelo povezani, da je res nekaj čudovitega,« je kemijo med člani ekipe opisala Štuhčeva.

Menjava smuči

Štuhčeva je pred začetkom sezone zamenjala proizvajalca smuči, z Rossignolovih je prešla na Stöcklijeve, s katerimi je zmagovala njena predhodnica Tina Maze. »To je bila res velika odločitev, ki sem jo morala sprejeti. Tudi prejšnje smuči so bile v redu, vendar sem čutila, da potrebujem nekaj novega. Na novih smukaških smučeh sem se takoj počutila zelo dobro, vendar sem potrebovala nekaj časa, da sem potem to ugotovila ter povedala na glas in da sem nato tudi naredila ta velik korak,« je eno od ključnih sprememb omenila Štuhčeva.

Ali se je bilo zelo težko pripraviti po ponesrečenem superveleslalomu in odstopu v kombinaciji na prvenstvu v St. Moritzu? »Najtežje mi je bilo po superveleslalomu, saj sem vedela, da sem lahko veliko boljša. Ampak napake se dogajajo in, žal, je bila moja precej velika, zato sem potrebovala kar nekaj časa, da sem uredila misli. Po kombinaciji pa niti ni bilo tako zelo težko, tako da ... To je to.«

Čuti olajšanje

»Še vedno me prežemajo neverjetna čustva, ker moja pot do mesta, kjer sem zdaj, ni bila najlažja. Seveda bržkone od nikogar, ki se ukvarja s profesionalnim športom, ni lahka. Ampak šla sem skozi marsikaj in res morala zelo garati, da sem dosegla, kar sem. Za celotno sezono do zdaj lahko rečem, da je res odlična, z vsemi zmagami v svetovnem pokalu, ampak to, kar sem dosegla tukaj, ko sem osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku, to pa je res nekaj velikega,« je bil še en odgovor Štuhčeve, ki na prvenstvu še ni rekla zadnje besede in bo nastopila tudi na slalomu in veleslalomu.

O prihodnosti, v kateri se ji nasmihajo trije mali kristalni globusi za seštevke sezone v smuku, superveleslalomu in kombinaciji, pa je za konec novinarske konference dejala: »Zmaga je nekaj, kar se je že zgodilo in nekaj kar sem že osvojila, zato jo je težko primerjati z nečim, kar se še ni zgodilo. Ne glede na vse, že zdaj vem, da sem naredila veliko in zato čutim tudi veliko olajšanje, mirnost ter zaupanje vase, da nadaljujem po tej poti naprej.«

Na zadnje vprašanje o tem, ali se kdaj vidi na vrhu razvrstitve v skupnem seštevku svetovnega pokala, pa je odgovorila: »Mogoče kdaj v prihodnosti, kdo ve?«