VIDEO: Grozljivi padec Ilkine smukaške tekmice

ALTENMARKT – Poročali smo, da je se Ilka Štuhec prvič v tej sezoni ni uvrstila na stopničke na smukih za svetovni pokal. Zmagala je na prvih treh smukih v tej zimi. Na smuku v Zauchenseeju je osvojila peto mesto.

Za senzacionalno zmago in navdušenje domačih navijačev je poskrbela 22-letna Avstrijka Christine Scheyer, ki je bila pred tem v svetovnem pokalu najboljša deveta.

Trening pred današnjo tekmo sta sicer zaznamovali prekinitvi po dveh hujših padcih, v snegu sta se znašli Italijanka Nadia Fanchini in Madžarka Edit Miklos. Za zdaj ni znano, ali sta se huje poškodovali. Obe so imobilizirali in ju prepeljali v dolino, nato pa v Salzburg z reševalnim helikopterjem.