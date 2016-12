VIDEO: Domen Prevc dobil vprašanje o bratu. Poglejte, kaj je povedal

Kaj je skrivnost Domna Prevca, da mu uspe tako dobro skakati? Mladi mož odgovarja, da ni skrivnosti, ampak je vse v treningu. Govori se tudi o njegovi gibčnosti, ki da je daleč boljša kot pri drugih skakalcih. Domen pravi, da se pridno razteza, saj ve, kakšne koristi to prinaša.

Peter ne skače tako dobro. Kako to vpliva nanj, je kaj jezen? »Ljudje me sprašujejo o Petru. Imava isti priimek, ampak jaz sem Domen in on je Peter,« je bil jasen Domen.