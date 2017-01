Vesna Fabjan in Jakov Fak  naj se ne ubadata s trenerji

LJUBLJANA – Cveto Pavčič je leksikon slovenskega športa. Bil je nogometaš, atlet, rokometaš in smučarski tekač, dvakrat je bil udeleženec zimskih olimpijskih iger, olimpijsko kilometrino ima iz leta 1956, ko so bile igre v Cortini d'Ampezzo, in 1964. iz Innsbrucka. Dvakrat je tekel na smučeh tudi na svetovnem prvenstvu, leta 1955 je bil na Jahorini svetovni študentski prvak. Smučarskemu teku in rokometu se je posvetil tudi po strokovni plati, svoje bogato znanje je s poučevanjem širil na fakultetni ravni. No, nič čudnega, da smo zapisali, da je Cveto Pavčič živi leksikon. »Začel sem z nogometom, doma sem bil z Unca pri Rakeku. Najprej sem se vključil v Nogometni klub Javornik z Rakeka, nato pa odšel v Ljubljano na srednjo šolo za telesno kulturo. Žoga mi je bila vse na svetu in nekaj časa je bilo moje razočaranje na srednji šoli veliko, saj je bilo vsega drugega, le žoge ne. Začel sem se ukvarjati še z atletiko in rokometom. Vzporedno sem torej zganjal več stvari, a je bilo vsega preprosto preveč. Igral sem torej rokomet, za Odred sem tekel na dolgih progah, bil sem slovenski reprezentant na 5000 m, nekaj časa sem bil tudi slovenski rekorder v teku na 3000 m z zaprekami. Brat Janez me je naučil prehoda prek zaprek, v zahvalo pa sem ga na naslednji tekmi premagal in mu vzel rekord,« se je zasmejal Cveto Pavčič. Pri takratni Enotnosti je vadil še tek na smučeh. No, zanimiva pa je tudi zgodba o prvem teku ob žici okoli okupirane Ljubljane. Cveto Pavčič je bil član ekipe Odreda, ki je na uvodni izvedbi teka, še s puškami na ramenih, zmagala. »Nesel sem dve puški, nekaj časa pa tudi tri. V naši ekipi je bil tudi srednjeprogaš, a je imel z dolžino teka nekaj težav. Zvonko Majcen pa je bil mlad in neizkušen, zato sem na začetku nesel še njegovo puško,« je omenil dodatno anekdoto.

