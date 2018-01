Veselje pri Penu, jeza pri Bergantu

LJUBLJANA – Wengen, ena od klasik v sporedu svetovnega pokala v alpskem smučanju, je le poskrbel za nekaj vedrih obrazov v slovenski moški reprezentanci alpskih smučarjev v hitrih disciplinah. Uvrstitev sezone je dosegel Martin Čater, ki se je na kraljevskem smuku zavihtel na 11. mesto, kar je tudi njegov najboljši smukaški izid kariere. »Poskusil sem se maksimalno spopasti s progo in mislim, da mi je kar dobro uspelo. Že od starta in potem v zgornjem delu sem začutil, da res leti, da smuči gredo, res je bilo dobro voziti. Mogoče mi Brueggli-S ni čisto uspel, a je bilo drugo zelo dobro in sem zelo zadovoljen,« je dejal Čater, ki je za zmagovalcem, domačinom Beatom Feuzem, zaostal za 1,84 sekunde, drugo in tretje mesto pa sta si razdelila Norvežan Aksel Lund Svindal (+0,18) in Avstrijec Matthias Mayer. »Martin je dobro smučal. Po petkovi kombinaciji je bil utrujen in potrt. To pot smo bili kljub temu zgodnji in prvi na terenu, da smo se aktivirali in pripravili. Martin je odsmučal res dobro, to je v tem trenutku najboljši rezultat za našo ekipo, zanj pa sploh,« je Čatra pohvalil trener Peter Pen, ki je premik naprej in več zaupanja v opremo opazil pri Boštjanu Klinetu, ki je bil na koncu 21. Klemen Kosi na 37. in Rok Perko na 40. mestu sta bila prepočasna za točke. Brez njih sta včeraj ostala tudi Štefan Hadalin in Žan Kranjec.



Šef jezen na Hadalina

Za slovensko ekipo pa se je v Wengnu klavrno končal slalom. Zatajil je tudi prvi adut Štefan Hadalin. »Štefan nič ni napadel, smuči mu danes niso delovale. Bil je popolnoma brez oprijema, enega ovinka ni naredil tako, kot je treba. To je že tretja takšna tekma v sezoni in to je velik problem. V decembru je bil vsaj dvakrat med tridesetimi v veleslalomu. Na tem slalomu je imel lepo priložnost, bilo je idealno, a smuči mu niso delale, tako da sem izjemno razočaran. Razočaran in jezen, da se to lahko dogaja na tej ravni. Žan je smučal solidno. To je bila letos njegova prva kar solidna vožnja. Škoda, da je zajel količek, če bi šel normalno, bi bil verjetno v finalu,« je bil Klemen Bergant, trener ekipe za tehnične panoge, zelo kritičen ob nastopu Hadalina (bil je 32.), pohvalil pa je Žana Kranjca, ki do cilja prve vožnje ni prišel. Precej bolj veselo je bilo v taboru Avstrijca Marcela Hirscherja, ki je vendarle dočakal zmago na slalomu v Wengnu. Vnovič je za sabo pustil Norvežana Henrika Kristoffersena, ki je na drugem mestu zaostal za 93 stotink sekunde, ob prihodu Hirscherja v cilj pa je pljunil in se kislo nasmehnil. Tretji je bil Šved Andre Myhrer (+1,72). Hirscher pa nadaljuje svojo dominacijo: zdaj je pri 53. zmagah v svetovnem pokalu, dobil je tudi pet zadnjih slalomov. V skupnem seštevku svetovnega pokala ima Hirscher na prvem mestu 974 točk, drugi Kristoffersen jih je zbral 800. Karavana alpskih smučarjev se zdaj seli v Kitzbühel, kjer bodo od petka do nedelje tekmovali v superveleslalomu, smuku in slalomu.