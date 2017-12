Vesel, da novinarji še prihajajo

LJUBLJANA – Čeprav Petru Prevcu že poleti ni šlo po načrtih, je pred začetkom olimpijske zime, ko še ni vedel, kam spada, vendarle upal, da bo bližje vrhu. Po sedmih tekmah (od 23) je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal v smučarskih skokih dvajseti, pri čemer ga od vodilnega Nemca Richarda Freitaga loči že 462 točk. Najvišje je s 13. mestom posegel na prvi preizkušnji v Nižjem Tagilu. »Bilo bi lepo, če bi že imel uvrstitev med deseterico. Na dveh tekmah sem ji bil blizu, pa nato v finalu nisem zdržal pritiska ali pa so drugi pohodili stopalko za plin,« je 25-letni Gorenjec, ki je na sobotnem DP v Planici delil 3. mesto s Tilnom Bartolom (pred Anžetom Semeničem je zmagal Timi Zajc), namignil, da bi si želel kakšen vidnejši dosežek. Če bi prikazal dva svoja boljša skoka, bi ga že imel. »To mi še ni uspelo, ker sem po uspešnih nastopih v poskusni in prvi seriji očitno menil, da že obvladam, in sem hotel še malo dodati, pa sem si s preveliko željo prej odvzel nekaj metrov. Zato bom ponovil, kar sem rekel že milijonkrat: ostati je treba potrpežljiv in si ne prehitro želeti preveč,« se trudi brzdati svoja pričakovanja. V teoriji ve, kako se lahko vrne na pota nekdanje slave. »Ko ti dlje ne gre po načrtih, se začneš zavedati, da boš moral korak za korakom spreminjati stvari in jih utrjevati. Na treningu se že kaže določen napredek, ne pa še na tekmah,« je razmišljal Peter, ki uspehov iz sanjske sezone 2015/16, ko je med drugim osvojil zlatega orla, ne podoživlja, se pa sem ter tja vpraša, kako so bili lahko takrat skoki tako zelo preprosti.

Zdaj se manj živcira

Ker so zdaj tako zapleteni, ne pričakuje, da se mu bo odprlo že na 66. novoletni turneji, ki se bo s kvalifikacijami jutri začela v Oberstdorfu. »Glede na to, da se mi v vsem tem času ni uspelo vrniti v vrh, mi je jasno, da se mi to v kratkem še ne bo posrečilo. Verjamem pa, da se lahko izboljšam,« ostaja optimističen član SK Triglav, ki si – tako kot tudi glavni trener Goran Janus – za prvi vrhunec v olimpijski zimi ni zastavil nobenega rezultatskega cilja. Želi si predvsem izboljšati skoke. »To je moj največji cilj. Rezultatsko smo videli, kje pristanem s povprečnimi nastopi. Če bom skakal bolje, bom lahko uvrščen višje, če pa bom slabo, se niti v finale ne bom uvrstil,« je pojasnil in na vprašanje, ali bi pred uvodno preizkušnjo v Nemčiji podpisal, denimo, za skupno 5. mesto na turneji, odvrnil: »Zagotovo bi bil vesel te uvrstitve, konec koncev bi bilo to skoraj deset mest višje od rezultatov, ki sem jih dosegal nazadnje.« Potem ko se je lani iz Engelberga vrnil s 33. mestom, je tokratno generalko za tekmovanje štirih skakalnic sklenil kot štirinajsti. »Kljub temu menim, da sem bil pred letom na višji ravni, kot sem zdaj. A sem bil tedaj slabše volje. Zdaj se manj živciram, nekako sem se sprijaznil z usodo.« Od vseh skakalnic na nemško-avstrijski turneji mu še najbolj ustreza tista v Garmisch-Partenkirchnu. »Ker je najbolj podobna letalnici in v zraku ponudi največ presenečenj,« je razkril Peter, ki se strinja, da je Freitag prvi kandidat za osvojitev zlatega orla. Kar zadeva pogoste novinarske konference v zadnjem obdobju, pa je priznal, da včasih sploh ne ve več, kaj bi še povedal. »A sem vesel sem, da nas hodite novinarji še vedno poslušat.«