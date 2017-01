Veliki predstavi Hirscherja in Parisa

KITZBÜHEL – Čeprav je slalom v slovenskih smučarskih logih zelo čislana panoga, pa je kralj alpskega smučanja smuk. Tudi zato je levji delež slave vikenda v kultnem Kitzbühelu požel Italijan Dominik Paris, ki je še drugič v karieri najhitreje opravil s progo na Petelinjem grebenu. Na drugo in tretje mesto sta se zavihtela njegova soseda, Francoza Valentin Giraud Moine (+0,21) in Johan Clarey (+0,33). Najboljši Slovenec je bil Boštjan Kline na 27. mestu. »To je ena najboljših tekem, vedno z veseljem pridem. Ni slabo, če prideš sem v dobri formi. Čeprav nisem bil najbolj zadovoljen z zgornjim delom, pa se mi je od Hausberga odprlo in sem bil hitrejši, mislim, da preostalim traverza ni najbolje uspela,« je bil zgovoren 27-letni Paris, smukaški svetovni podprvak iz Schladminga (2013), ki je osvojil še sedmo zmago v svetovnem pokalu, šesto smukaško, za kar je bil nagrajen s 74.000 evri. Porazno so se odrezali domačini, ki tako mizerni v zgodovini smuka v Kitzbűhelu še niso bili. Najboljša Avstrijca sta bila na osmem in devetem mestu Matthias Mayer in Hannes Reichelt. Pod pričakovanji so se odrezali tudi naši člani zasedbe za hitre panoge: Kline se je zavihtel na 27. mesto. Rok Perko je bil 33., Martin Čater 39., Klemen Kosi pa 40. Priložnost za popravni izpit bodo imeli naši mušketirji v prihodnjih dneh. V nemškem Garmisch-Partenkirchnu bodo že v petek najprej izpeljali odpadli smuk iz Wengna, v soboto pa bo sledila še ena preizkušnja v smučarski formuli 1.



Hadalin napreduje



Precej bolj navdušen kot naši smukači pa je Tirolsko zapustil Štefan Hadalin, ki je še tretjič zapored prišel do slalomskih točk; tokrat je zasedel 21. mesto. »Za mano je še ena težka tekma. Razmere so bile zahtevne, na prvi progi še nekoliko bolj. Mislim, da smučam dobro, na tekmah sem sproščen. Ti rezultati pa so dobra popotnica za naprej,« je še pristavil Hadalin. »Bil je kar podvig, da je prišel dol tako, kot je, v drugem teku je imel šesti čas. Jasno, so še stvari, ki se dajo izboljšati, a mu moram čestitati. Je precej neizkušen in to je zanj vse novo, a tu je odreagiral tako, kot je treba,« je bil z nastopom Hadalina zadovoljen odgovorni trener v slovenski ekipi za tehnične discipline Klemen Bergant, čigar drugi varovanec Žan Kranjec je odstopil že na prvi progi.



Po izvrstni drugi vožnji (po prvi je bil šele deveti) je zmagal domačin, 27-letni Marcel Hirscher, na stopničkah pa sta bila še Britanec Dave Ryding (+0,76) in Rus Aleksander Horošilov (+1,11). Na selektivni progi so številni ostali brez uvrstitve že po prvi vožnji, ko je v snegu pristal tudi slalomski kralj Norvežan Henrik Kristofersen. Presenetljivo je vodil Britanec Ryding, ki pa je na drugi že načeti progi izgubil preveč časa. A ga je tudi drugo mesto navdušilo, zato si je upravičeno privoščil slavje v ciljni areni. Je namreč prvi Britanec na stopničkah po letu 1981. Pred 36 leti je Britanija slavila Konrada Bartelskega, ki je osvojil drugo mesto na smuku v Val Gardeni. Na Otoku sicer še čakajo na prvo zmago v svetovnem pokalu. Hirscher je včeraj dosegel 42. zmago v 195. nastopu v svetovnem pokalu. V točkovanju za veliki kristalni globus vodi Hirscher (1080 točk) pred Kristoffersnom (692) in Francozom Alexisom Pinturaultom (681). Hirscher je prevzel tudi vodstvo v slalomski razvrstitvi, zbral je 540 točk, Kristoffersen jih ima 460. Smučarji imajo v sredo na sporedu nočni slalom v Schladmingu, konec tedna pa so v Garmischu na vrsti dva smuka in veleslalom.