Veleslalom: nova priložnost za Ano, Ilka še čaka

COURCHEVEL – Slovenka Ana Drev in Američanka Mikaela Shiffrin sta se gotovo razveselili, ko so zaradi premočnega vetra prekinili prvo vožnjo veleslaloma in napovedali ponoven začetek, ki bo ob 12.15. Organizatorji so tudi prestavili start, zdaj bo nekoliko nižje. Dozdajšnji rezultati pa se bodo brisali.

Ano Drev je bila po 18 tekmovalkah 14., zaostajala pa je 1,76 sekunde. V vodstvu je bila Sofia Goggia pred Federico Brignone, Italijanki pa sta ločili le dve stotinki. Tretja je bila Norvežanka Nina Løseth. Vodilna v veleslalomskem seštevku v tej sezoni Francozinja Tessa Worley se je uvrstila na sedmo mesto. Shiffrinova je bila na 10.

Na startu pa ima Slovenija še eno orožje. Na vrhu je še trenutno najboljša smukačica sezone Ilka Štuhec, ki ima novo priložnost za vrhunsko uvrstitev. Na progo bo krenila kot 31. Na veleslalomu bosta Slovenijo zastopali še Katarina Lavtar s številko 34 in Tina Robnik s številko 38.

Sicer pa je Mariborčanka Ilka Štuhec največji hit letošnje sezone, saj je v šestih tekmah kar štirikrat zmagala in je v skupni razvrstitvi trenutno na tretjem mestu.