Večni nemir v smučariji

V slovenskem alpskem smučanju očitno ne gre brez afer in zapletov. Še kako je svež spomin na dogajanje pred poslovilno tekmo Tine Maze v Mariboru. Njen partner in trener Andrea Massi je izrazil željo, da bi sponzorji Smučarske zveze Slovenije honorirali njen zadnji nastop na Zlati lisici z 90 tisočaki. Smučarska zveza je o Massijevi zahtevi, ne pobudi, obvestila tudi javnost. Nastal je vihar v kozarcu vode, slovo najboljše slovenske smučarke pa je bilo omadeževano. Nekateri so sicer Tini dodatni zaslužek privoščili, drugi ne, tretji pa so se spet naslajali nad burko v smučariji. Zdrahe ne bi bilo, če bi se predstavniki smučarske zveze in Tinine ekipe pravočasno usedli za isto mizo. Nastali spor med Tino in zvezo sta morala rešiti odvetnika, črna packa je ostala, zdraha pa je zaznamovala slovensko alpsko smučanje, ki se v zadnjih letih tako in drugače trudi, da se izkoplje iz težav, v katere je zabredlo. Ekipa z Miho Verdnikom na čelu opravlja dobro delo, a so takšni in podobni avtogoli vodstvenih kadrov bolj mlinski kamen kot veter v jadra.



Ko se je prah okoli Mazejeve polegel, pa je na naslovnice prišla Ilka Štuhec. Sprva res zavoljo izjemnih rezultatov, potem pa zaradi spora s tehnologom Mojmirjem Fliskom. Strokovnjak je že lani začel sodelovati z Ilkino ekipo in razvil posebno obdelavo stranske stene smuči, ki naj bi omogočala boljšo vodljivost. Mojster je hotel v zameno le, da ji Ilkina ekipa zagotovi sestanek s Stöcklijem, ki izdeluje smuči za Ilko. Flisek je računal, da bo z Ilkino pomočjo prodal smuči Švicarjem in zaslužil. Ilkina ekipa je svoje naredila, Švicarji pa se za Fliska niso zmenili, zato je tudi ostal brez sklenjenega posla. Je pa morala policija po Ilkine smuči, ki jih je užaljeni mojster zaplenil. Vse skupaj ni ustavilo ali zmotilo Ilke, ki je včeraj v Zauchenseeju potrdila dobro formo. Zdaj pa v prvi vrsti potrebuje mir. Tako kot slovensko alpsko smučanje, ki je dokazano na pravi poti. Rezultati so kronski dokaz. Da bi se le otreslo zdrah in afer, da zadiha s polnimi pljuči.